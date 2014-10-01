ABD, IŞİD operasyonu için günlük 10 milyon dolar harcıyor

ABD Savunma Bakanlığı, Irak Şam İslam Devleti IŞİD'e yönelik operasyonun bedelinin günlük 10 milyon dolar olduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD ve koalisyon güçlerinin terör örgütü IŞİD'in Suriye ve Irak'taki hedeflerine yönelik saldırılarının örgütü izlediği taktiği değiştirmeye ittiğini söyledi.

Kirby, Pentagon'da, IŞİD'in Suriye'deki ve Irak'taki hedeflerine yönelik bir haftayı geride bırakan saldırılara ilişkin basın toplantısı düzenledi. ABD ordusu ve koalisyon güçlerinin bugüne kadar 300'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, bunların 230'unun Irak'ta, 76'sının da Suriye'de gerçekleştirildiğini belirten Kirby, örgüte verilen hasara ilişkin ise tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kirby, hava saldırılarının ardından örgütün gücünü nasıl gördüklerinin sorulmasını üzerine, şunları ifade etti:

Günlük maliyeti 10 milyon dolar

"IŞİD'in hala etkili bir güce sahip olduğuna inanıyoruz. Evet, üzerlerinde kurduğumuz baskıdan dolayı onlar bazı taktiklerini değiştirdi, bundan hiç şüpheniz olmasın. Ancak bu, onları daha az tehlikeli veya daha az etkili yapmıyor. Bu nedenle hem ABD askeri perspektifi hem de koalisyon perspektifinden üzerlerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kirby, bir soru üzerine, hava saldırılarının maliyetinin günlük 7 ila 10 milyon dolar olduğunu ancak zamanla bu maliyetin yukarılara doğru çıkabileceğini belirtti.