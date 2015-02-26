IŞİD militanı 'Cihatçı John'un kimliği belli oldu

IŞİD'in paylaştığı videolarda, Batılı rehineleri öldürürken görülen militanı 'Cihatçı John'un kimliği belli oldu. BBC'nin elde ettiği bilgilere göre 'Cihatçı John' olarak bilinen IŞİD militanı, Londra'da yaşayan İngiltere vatandaşı Muhammed Emwazi. Emwazi'nin bir süredir İngiltere güvenlik yetkililerinin radarında olduğu belirtildi. Fakat ismi paylaşılmamıştı.

2006 yılında Somali'ye giden Emwazi'nin, Somalili örgüt Eşşebab'la bağlantılı olduğu iddiasıyla, İngiltere'nin terörle mücadele birimi tarafından 'terör riskine karşı halkı koruma amacıyla hakkında denetim kararı' çıkarılan şüphelilerden biri olduğu bildirildi.

Emwazi ilk olarak geçen Ağustos ayında internette paylaşılan bir videoda Amerikalı gazeteci James Foley'i öldürürken görülmüştü.

IŞİD militanı daha sonra da, Amerikalı gazeteci Steven Sotloff, İngiliz yardım görevlisi David Haines, İngiliz taksi şoförü Alan Henning ve 'Peter' olarak bilinen Amerikan yardım görevlisi Abdülrahman Kassig'in kafalarını keserken görüldü.