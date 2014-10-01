Abadi: Arap ülkeleri IŞİD operasyonlarına katılmasın

Irak Başbakanı Haydar el Abadi, IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer alan Arap ülkelerinin hava saldırılarına katılmaması gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Abadi, Batılı ülkelerin hava kuvvetlerinin Irak'ta cihatçı örgüte karşı verilen mücadelede "birçok boşluğu doldurduğunu" ifade etti.

IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok Arap ülke de yer alıyor.

Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarına dört Arap ülkesi uçaklarıyla destek vermişti.

Ancak Irak'taki IŞİD hedeflerine şimdiye dek yalnızca ABD, İngiltere ve Fransa saldırılar düzenledi.