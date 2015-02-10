Bekir Bozdağ: Hakan Fidan'ın istifası kabul edilmiş mi?

AK Parti Grup toplantısından sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la ilgili bir soruya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ soruyla yanıt verdi. Bakan Bozdağ, Başbakan Davutoğlu’nun Meclis’teki odasına geçerek bir süre Başbakanla görüştü. Çıkışında gazeteciler, "Çözüm süreci toplantısına Hakan Fidan da katılacak mı? Biliyorsunuz istifa etti" sorusuna Bakan Bozdağ, "İstifa etti de istifası kabul edilmiş mi? Ben de bilmiyorum" diye yanıt verdi.

Başbakanlık kaynakları: İstifa akşam saatlerinde kabul edilecek

Selçuk Şenyüz'ün Hürriyet'te yayınlanan haberine göre, Başbakanlık Kaynakları ise Davutoğlu başkanlığındaki Çözüm Süreci toplantısının saat 14.30’da başlayacağını, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın istifasının ise henüz kabul edilmediğini, akşam saatlerinde istifanın yürürlüğe gireceğini anımsattılar.

Aynı kaynaklar, "Sayın Hakan Fidan akşam saatlerine kadar görevinin başında olduğu için tabii ki biraz sonra başlayacak toplantıya katılacak" değerlendirmesini yaptılar.

Yeni başkanlara tebrik

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik eden Bekir Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi'nin başında, anayasa hukuku profesörü bir hocamız görev yapacaktır. Zühtü Arslan Bey geçmişi itibariyle çok başarılı bir bilim adamı. Anayasa Mahkemesi tecrübesi de var. Ülkemiz için hukukumuz için faydalı hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Haşim Kılıç Beyefendi'nin beğenmediğimiz kararların sayısı daha az"

Bozdağ, "Zühtü Arslan ile Haşim Kılıç'la çalıştığınızdan daha rahat bir şekilde çalışabileceğinize inanıyor musunuz?" sorusuna, "Biz Haşim Kılıç Beyefendi ile de iyi çalıştık. Belki bir yıl içerisinde bir takım şeyler oldu ama baktığınızda Haşim Kılıç'la da iyi çalıştık. Bugüne kadar verdiği kararlar ortada. Bizim eleştirdiğimiz pek çok karar oldu. Bizim eleştirilerimiz de ortadadır. Ama bir insanı değerlendirirken sadece eleştirilen konularla ilgili değil, takdir edilen konularla beraber değerlendirmekte fayda var. Haşim Kılıç da Başkanlık, Başkanvekilliği ve üyelik yaptığı süre içerisinde ki toplam 25 yıl yapıyor, pek çok önemli kararlara imza atmıştır. Bizim beğenmediğimiz kararlar var, takdir ettiğimiz kararlar var. Beğenmediğimiz kararların sayısı daha az" diye yanıt verdi. Haşim Kılıç'ın kendisini en çok ‘darbeci’ eleştirisinin üzdüğünü açıklamasına Bozdağ, "Sayın Kılıç'ın kendi şahsi değerlendirmeleri hakkında 'niye böyle dedi?' demek benim işim değil. O kendi açısından olayı nasıl değerlendiriyorsa öyle ifade ediyor" diye konuştu.

"Cirit'in hukuk sistemizize hizmet edeceğine yürekten inanıyorum"

Yargıtay Başkanlığı'na seçilen İsmail Rüştü Cirit'i de tebrik eden Bozdağ, "Görev süresi içinde Yargıtay'a, hukuk sistemimize hizmet edeceğine, faydalı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"İç güvenlik paketi komisyondan geçtiği gibi yasalaşacak"

İç Güvenlik Paketi ile ilgili Bozdağ, "Şu anda Grup Başkanvekili arkadaşlarımız ile görüşme yapmış değilim, ertelenme sebebini bilmiyorum ama İç Güvenlik Paketi'nin Meclis kapanmadan önce yasalaşacağını biliyorum. Benim İç Güvenlik Paketi'nin detayları üzerinde bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. İçişleri Bakanımız yasayı takip ediyor. Benim bildiğim, yasada bir değişiklik yok. Komisyondan geçtiği gibi yasalaşacak. Yeni bir gelişme varsa ondan da haberim yok."