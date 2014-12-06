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Ekonomi

Bedelli askerlik açıklandı, bankalar kredi verme yarışına girdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bedelli askerlik açıklaması, 1 Ocak 1988 tarihi öncesinde doğanlar kadar bankaları da heyecanlandırdı

06 Aralık 2014 10:11

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçen salı günü 18 bin TL karşılığında yapılacak bedelli askerlik koşullarını açıklamasının ardından bankalar, bu fırsatı kaçırmak istemeyenlere kredi verme yarışına girdi. Birbiri ardına bedelli askerlik kredi kampanyasını duyuran bankalar, cazip kredi imkanları ile adaylara 18 bin lirayı taksitle ödeme imkanı sunuyor.

Şu ana kadar açıklanan kredi kampanyalarında faiz oranları 09.-1.15 arasında değişirken, vadeler 12-36 aya vade aralığında ve aylık taksit ödemeleri de ortalama 610-650 TL olarak şekilleniyor. Kimi bankalar ise, 3 ay taksit erteleme imkanı sunarken, bazıları da dosya masrafı almayacağını duyurdu.

Bedelli askerlikten yaklaşık 700 bin kişinin yararlanabileceği hesaplandığında 12 -13 milyar liralık bir kaynak yaratılması söz konusu olacak.

 

Kampanya özellikleri

 

Bedelli askerlik kredi kampanyası başlattığını duyuran bankalar ve kredi şartları özetle şöyle:

ABank: Yüzde 1.09'dan başlayan faiz oranları, 36 aya kadar vade ve 635 TL'den başlayan taksitle kredi veriyor.

Akbank: 36 ay vadede masrafsız ve 640 TL’den başlayan taksit sunuyor, isteyene 3 ay taksit erteleme imkanı da var.

BankPozitif: 36 ay vadeye kadar dosya masrafsız ve aylık 650 TL taksitle ödeme imkanı sunuyor.

DenizBank: 36 aya varan vadelerle avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi sunuyor.

Garanti Bankası: 36 ay vade, yüzde 1.14 faiz ve yüzde 0.5 masraf oranıyla 18 bin TL tutarında kredi sunuyor.

Şekerbank:36 aya varan vade ve yüzde 1.15 faiz oranıyla 20 bin liraya kadar kredi kullandırıyor.

TEB: 36 ay vadede yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi kullananlar, aylık 617.44 TL ödeyecekler. 3 ay taksit erteleme seçeneği de var.

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