Milli Savunma Bakanı: Ben olsaydım bedelli askerlik yapmazdım

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili olarak, 'bedelliden bakaya ve asker kaçaklarının da yararlanabileceklerini' belirtti. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Taksit olmayacak. 700 bin kişiyi kapsıyor. Ben koşullarım uysa bu haktan faydalanmam, gider askerliğimi yaparım. Benim gibi düşünen insanlar vardır. Onun için hepsinin bu haktan yararlanacağını beklemek doğru değildir” dedi.

Yılmaz ayrıca vicdani ret ile ilgili çalışma yapmayı düşünmediklerini de söyleyerek, bedelli askerlik düzenlemesinden bakaya durumdakiler ile asker kaçaklarının da yararlanabileceğini belirtti.