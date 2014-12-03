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18 bin lira taksitle ödenebilecek mi, bankalar kredi imkanı sağlıyor mu; işte bedelli askerlikle ilgili detaylar

1 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelenler bedelliyi 1 günle kaçırmış oluyor

03 Aralık 2014 13:04

Başbakan Ahmet Davutoğlu, merakla beklenen bedelli askerlikle ilgili yasa tasarısının ayrıntılarını dünkü(2 Aralık 2014) grup toplantısında açıkladı. Davutoğlu, bedelli askerlik yasasından 28 yaşından gün alan ve 18 bin TL bedelini ödeyenlerin faydalanabileceğini açıkladı. Peki hangi yıl doğumlular faydalanabiliyor. 18 bin liralık ücretini taksitle ödeyebilir misiniz?

Hükümetin bedelli askerlik kararıyla ilgili detaylar şöyle:

Bedelliye başvuracak olanların 31 Aralık 2014 tarihinde 27 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 28 yaşından gün almış olmaları şartı var.

Bu durumda 31 Aralık 1987 tarihinde doğanlar sınır konumunda. Bu tarih ve öncesinde doğan herkes bedelli askerlikten faydalanabilecek. Örneğin 30 Aralık 1987, 29 Aralık 1987 veya 1986 ve öncesi tüm yıllarda doğanlar bedelliye başvurabilir.

 

24 saat farkı

 

Bedelli askerlikteki 28 yaş sınırı bir çok kişiyi de üzdü. Özellikle de 31 Aralık 1987 tarihinden sadece 24 saat sonra doğanları. 1 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelenler bedelliyi 1 günle kaçırmış oluyor. 

Bedelli askerlik uygulamasından 700 bin kişinin faydalanması bekleniyor.

 

Bedelli askerlik ücreti taksitle ödenebilir mi?

 

18 bin lira olan bedelli askerlik ücretini yatıranlar 21 günlük zorulu askerliği de yapmayacaklar. Peki bedelli askerlik ücretini taksitle ödemek mümkün mü?

Bu noktaya Başbakan Ahmet Davutoğlu açıklık getirdi. Bedelli askerlik ücreti taksitlendirilmeyecek ve bir defada alınacak. Ancak bankalar şimdiden bedelli askerlik kredi kampanyaları yapmaya başladılar. 

Bedelli askerlik uygulamasında ücret bedeli düşük tutulduğu için bir önceki bedelli askerlik başvurularından çok daha fazla başvuru bekleniyor.

 

Kaç yılda bir bedelli çıkıyor? 

 

Türkiye’de 18 yaş ve üzeri erkekler için askerlik görevi bilindiği gibi zorunlu. Askerlik görevini yapmak istemeyenler için ise belirli aralıklarla bugüne kadar bir çok kez ‘bedelli’ askerlik çıkarıldı.

Bedelli askerlik uygulaması 1987, 1992, 1999 yıllarında yapıldı. 1999 yılındaki bedelli askerlik 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı amacıyla çıkarılmıştı.

Son bedelli askerlik kararı ise 2011 yılında alınmıştı. Yaş sınırı 30 olarak belirlenmiş ücret tutarı ise 30 bin lira olmuştu. Bu bedelliden yararlananlar 21 günlük zorunlu askerlikten de muaf tutulmuştu. Daha önceki bedelli askerlik uygulamalarında ücret ödense de 21 günlük askerlik yapma şartı vardı. 

 

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