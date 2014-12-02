Bedelli askerlikte günün tartışması; 28 yaşından gün almak ne demek?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, merakla beklenen bedelli askerlikle ilgili yasa tasarısının ayrıntılarını bugünkü(2 Aralık 2014) grup toplantısında açıkladı. Davutoğlu, bedelli askerlik yasasından 28 yaşından gün alan ve 18 bin TL bedelini ödeyenlerin faydalanabileceğini açıkladı. Ancak sosyal medyada "28 yaşından gün almak ne demek ve nasıl hesaplanır; hangi yıl doğumlularını kapsıyor" şeklinde sorular üzerinden bir tartışma başladı. Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in 2011 yılında 30 yaştan gün alma sınırını baz alarak çıkan bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamalara göre, geriye dönük 27 yılın geçmesi, 28 yaştan gün alınması gerekiyor. Şen'in sözlerine göre 1987 yılında doğanlar da bedelli askerlikten faydalanabiliyor.

Davutoğlu'nun açıklamasına göre bedelli askerlik için en son 31 Aralık 1987 doğumlular başvuru yapabilecek. 24 saat sonra yani 1 Ocak 1988'de doğanlar ise 31 Ocak itibariyle 27 yaşını doldurmadığı için bedelli askerlik başvurusu yapamayacak.

Davutoğlu'nun "bedelli" müjdesi sonrası yaşlarının "28 yaştan gün almak" şartına uyup uymadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar yas.hesaplama.net ve benzeri adreslerde hesaplamalar yapmaya başladı. Buna göre; 1987 doğumlu olanların 1 Ocak 2014'ten itibaren 28 yaşından gün almaya başladıkları ortaya çıkıyor. Ancak 1988 doğumlular bu şartı yerine getiremiyor.

Davutoğlu açıklamalarında herhangi bir yanlışlık olmadığını vurgulayarak, “Kanun Resmi Gazete’de yayımlandığı gün 28 yaşından gün almış olanlar başvuru tarihinden itibaren 18 bin TL'yi peşin ödeyerek askerlik hizmeti yapmış sayılacaklar” dedi.

Daha önce 22 Kasım 2011'de çıkan bedelli askerlik kararında, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan "30 yaştan gün almaya başlayanların bedelli askerlikten yararlanabileceğini" açıklamış ve benzer tartışmalar o dönem de yaşanmıştı.

22 Kasım 2011 yılında çıkan bedelli askerlik kararıyla ilgili 30 yaştan gün alma sınırını baz alarak yapılan uzman açıklamaları şöyleydi:

Ersan Şen: 29 yılın geçmesi lazım

Konuyla ilgili NTV’ye konuşan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, “Geriye dönük 29 yılın geçmesi, 30 yaştan gün alması gerekiyor. Yaşıyla ilgili herhangi bir itirazı olan düzeltme yaptırabilir” dedi. Şen'in bu sözleri 1982 yılında doğanların da bedelli askerlikten faydalanabileceği şeklinde yorumlandı.



Haber 7’nin İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü, Üsküdar ve Eyüp İlçe Nüfus müdürlüklerinden aldığı bilgiler ise farklı.

Nüfus müdürleri farklı düşünüyor

Fatih Nüfus Müdürü Rabia Babaoğlu, "30 yaşından gün almış demek. 1982'lileri de kapsar. Fakat yasanın çıkmasından sonra doğanlar bu haktan faydalanamaz" dedi.

Üsküdar Nüfus Müdürlüğü Şefi Gönül Can ise yasanın bugünlerde çıkması halinde 1982 yılında doğanların kesinlikle bu yasadan yararlanamayacağını söyledi.

Gün almak yaş bitirmek demek

30 yaşından gün almış demek, ay, gün ve yıl olarak 29 yaşını bitirmiş anlamına geliyor. Bu durumda yasanın Resmi Gazete’de yayınlanacağı tarih çok önemli… Bedelli askerlik yasası önümüzdeki günlerde çıkarsa, bu tarihten sonra doğan 1982 doğumlular bu haktan faydalanamayacak.

30 Kasım'da yasalaşırsa...

İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki görevli ise örnek vererek, yasası 30 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanması halinde, 1 Aralık 1981 tarihi ve sonrasında doğanların da bedelli askerlikten faydalanamayacağının altını çizdi.

Kesin tarih konulsun

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler ise yasaya, "31.12.1982 tarihinde doğanlar" şeklinde kesin ifade konulmasını istiyor.