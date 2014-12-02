Bedelli askerlik çıktı, kimler yararlanabilecek, kaç para ödenecek?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugünkü grup toplantısında bedelli askerlik ile ilgili nihai kararları açıkladı. Yaş 28, bedel 18 bin TL olarak belirlendi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Meclis grup toplantısından önce gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine ''Grup toplantımda sürprizlerim var. Dinleyin, bekleyin'' demişti.

Davutoğlu, bedelli askerliğin çıktığını açıklayarak şunları söyledi:

Aralık toplantısında TSK, YAŞ çerçevesinde hükümetimize özellikle silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçları konusunda bilgi sunmuştur. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. TSK açısından da gurur verici gelişmeleri dinlemekten büyük bir memnuniyet duydum. Bölgesel istikrar ve küresel askeri dengeler bağlamında da en çok dikkate alınan silahlı kuvvetlerden biridir. Bu sene içinde bahar aylarında bütün afrika kıtasını dolaşan donanmamız, ümit burnunu da geçerek al bayrağı dalgalandırdılar. Afganistan’da bosna’da somali’de, önce TSK akla geliyor. Ben son YAŞ da aldığım bilgilerden, düzey konusunda büyük gurur duydum. Her bir komutanımızı ve erimizi tebrik ediyorum.

Bu çerçevede iki önemli değerlendirme yaptık. Birincisi inşallah önümüzdeki aylarda daha fazla üzerinde duracağımız konu, yapısal reform sürecine girmesi. Teknoloji yoğun savunmaya geçişin güçlendirilmesi. 2033 yılına kadar teknolojik kapasitesinin artırılması konusunda kararlar almıştık. Bundan sonra da savuma sanayimizi güçlendireceğiz.

Yaş 28, bedel 18 bin TL

İkincisi, personel yapılanması bağlamında da uzmanlaşmış yapıya dönüşmesi konusunda önemli kararlar aldık. Bu talep üzerine, sözleşmeli er ve erbaş alımlarıyla ilgili ciddi kolaylaştırmalar getiriyoruz. Bu alımları 20 yaşına kadar indireceğiz, askerlik yapmadan da er ve erbaş alabilecek. Böylece askerliği meslek edinmiş mensupların oranını artıracağız.

Bu sözleşmeli er ve erbaş konusunda aldığımız kararın getirdiği kolaylıkla, biz inşallah bedelli askerlikle ilgili, merakla beklenen konu, adım atmaya karar verdik.

Bakanlar kurulumuzda, 1 ocak 28 yaşından gün almış olan, 27 yaşını doldurmuş olan vatandaşlarımızın bedelli askerlik imkanı getiriliyor. Bu vatandaşlarımız 18 bin lira ödeme karşılığında askerlik görevlerini yapmış sayılacaklar. Bedelli askerlik imkanının getirilmesiyle, hem söz konusu olan birikim hafifletilmiş olacak, hem de buradan sağlanacak kaynak savunma sanayi fonuna aktarılacak.