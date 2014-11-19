Erdoğan: Bedelli askerlik konusu kaşınıyor, kesin görüş bildiremem, sırtımızda ağır bir küfe var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde hükümet yetkilileri ve TSK'dan gelen farklı açıklamalarla bir belirsizlik içine giren "bedelli askerlik" hakkında "Şu anda bunun artıları var eksileri var, böyle bir dönemin içindeyiz. Birileri çıkıp zaman zaman bu işi kaşıyorlar. Bunlar doğru yaklaşım tarzı değil. Burada TSK’nın kanaatini bir kenara koymak da mümkün değil. Cumhurbaşkanı olarak bende bu olayın artı ve eksilerini ilgili mercilerle değerlendirerek karar vermek zorundayım. Sırtımızda ağır bir küfe var'' dedi.

Cezayir ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

* Eğit donat konusunda askeri yetkililerin temasları olmuştu. Son durum nedir? Türkiye’nin hassasiyetleri karşılandı mı? Hükümet teklif getirirse, bedelli askerlik konusunda sizin tavrınız ne olur?

Önce eğit donatla ilgili olarak şu ana kadar taraflar henüz kararlı bir adım atmış değil. koalisyon güçleri içinde lokal bazı çalışmalar oluyor. Ama o lokal çalışmayı biz de yapıyoruz. Ama ideal olan yapılması gereken henüz yapılmış değil. sadece eğit donatı konuşursak kendimizi aldatmış oluruz. Irak ve Suriye’yi farklı şekilde değerlendirmek zorundayız. Suriye’de bir defa hedefi rejim olan bir çalışmanın yürümesi lazım. Burada uçuş yasağından tutunuz güvenli bölgeye varıncaya kadar eğit donatla güçlendirilen adımların atılması lazım. Henüz bu konuda koalisyon güçleri kendilerine bizim de sorduğumuz ve tavsiye ettiğimiz bu adımları atmış değiller. Sadece işte bazı emareler ihtimaller var gibi bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç gerçekleşmeden tabi Türkiye’nin buradaki tutumu şu anda nasılda öyle devam edecektir.

Bir diğer konu Irak açısındandır, yüzde 40’ı işgal altıdandır. Irak’ta da bu saydığım başlıklar uygulamaya girmedikçe sağlıklı bir netice almak mümkün olmayacaktır.

Bedelli askerlik

Bedelli askerlik. Bedelli askerlikle ilgili ben başbakanlığım döneminde bu konuyla ilgili hükümetin düşüncelerini söylemiştik. Şu anda da bunun artıları var eksileri var, böyle bir dönemin içindeyiz. Birileri çıkıp zaman zaman bu işi kaşıyorlar. Bunlar doğru yaklaşım tarzı değil. Burada TSK’nın kanaatini bir kenara koymak da mümkün değil. Bu kanaat TSK’nın ihtiyacını değerlendirmeye alarak böyle bir karar verilir, sonra da hükümet kararını uygulamaya koyar. Şu anda böyle bir kararı ne hükümet vermiştir, ne TSK’nın bu konuda kesin bir kanaati açıklanmıştır, ne de bana kesin olarak yansıyan bir şey söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı olarak bende bu olayın artı ve eksilerini ilgili mercilerle değerlendirerek karar vermek zorundayım. Sırtımızda ağır bir küfe var.