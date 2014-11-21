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'Bedelli askerlik 27 Kasım'da görüşülecek' iddiası

Davutoğlu, ilk kez 27 Kasım'da başlayacak olan YAŞ’a başkanlık edecek

21 Kasım 2014 15:28

Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren bedeli askerlikle ilgili Genelkurmay'ın görüşünü, 27 Kasım'daki Yüksek Asker Şura (YAŞ) toplantılarında açıklayacağı öne sürüldü.

Ağustos ayında 62'inci Hükümet’i kuran Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk kez 27 Kasım'da başlayacak olan YAŞ’a başkanlık edecek. Alınan kararlar da ilk kez onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Akşam gazetesinden Hakkı Kurban'ın haberine göre toplantıda görüşülmesi beklenen kritik konulardan biri de bedelli askerlik. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında personel durumu gözden geçirilecek. İddiaya göre ayrıca Genelkurmay Başkanlığı, 1 milyon kişiyi ilgilendiren bedelli askerlikle ilgili görüşünü açıklayacak. Uygulamayla ilgili son kararı ise Başbakan Davutoğlu verecek.

 

Suriye ve Irak'taki durum

 

Toplantıda ayrıca, Suriye ve Irak’taki muhtemel süreçlerin değerlendirilmesi; ‘güvenli bölge’ ve ‘uçuşa yasak bölge’ oluşturulması durumunda izlenecek strateji, eğit-donat çalışmaları ve üslerin kullanımı gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. 'Paralel yapı' ile mücadele kapsamında ihraçların olup olmayacağının da toplantıda gündeme geleceği öne sürülüyor.

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