Bankalarda bedelli askerlik kredisi hazırlığı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin grup toplantısında "1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan yada 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan vatandaşlara bedelli askerlik imkanı getiriliyor. Vatandaşlar, 18 bin Türk Lirası karşılığında askerlik görevlerini yapmış sayılacaklar" ifadelerini kullanmasının ardından bu müjdeli haberi bekleyen yüzbinlerce aday finansman bulmaya başladı.

Finansmanın kaynaklarının başında gelen bankalar, şimdiden uygun faiz oranlarıyla "bedelli askerlik kredisi" için çalışmalar başlattı.

Aylık 632 TL'ye 36 ay imkânı

Bankaların internet sitelerindeki tüketici kredisi faiz oranlarından derlenen bilgiye göre yüzde 1-1,10 faiz oranıyla 18 bin TL kredi kullanacak bedellik asker adayının 6 - 12 - 18 - 24 ve 36 ay vadede ödeyeceği aylık ortalama tutarların sırasıyla; 3 bin 140 TL, bin 631 TL, bin 130 TL, 870 TL ve 632 TL olduğu görüldü.

Bedelli askerlik için askerlik şubesi yerine banka şubelerine gidecek adaylar, 18 bin TL'yi 6 aylık taksitlerle ödemek isterse toplamda 18 bin 840 TL geri ödeme yapacak.



Eğer adaylar 12 aylık taksitlerle ödemeyi tercih ederse toplamda 19 bin 572 TL ve 18 ayda ödemeyi seçerse toplamda 20 bin 340 TL geri ödeme yapacak.

Adaylar vadeyi uzatırsa toplam ödeme tutarı daha da artacak. 24 aylık taksitlerle ödeme yapmayı tercih eden adaylar toplamda 20 bin 880 TL'ye ve 36 aylık taksitlerle ödemeyi tercih ederlerse bu tutar 22 bin 752 TL'ye yükseliyor.

Bedelli askerlikten yaklaşık 700 bin kişi yararlanabilecek

Bedelli askerlikten kaç kişinin yararlanabileceğine ilişkin soru üzerine Davutoğlu, hesaplamalara göre bedelli askerlik uygulamasından yaklaşık 700 bin kişinin yararlanabileceğini, net rakamın ise daha sonra paylaşılacağını ve bedelli askerlik ödemelerinde şimdilik taksit düşünülmediğini söylemişti.