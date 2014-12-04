Bedelli askerlikte 24 saat müjdesi

Bedelli askerlik düzenlemesinde kapsam genişletildi. Yeni düzenlemeyle 1 günle kaçıran 1 Ocak 1988 doğumlular da uygulamadan faydalanabilecek.

Düzenleme, Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülen, Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmasını öngören kanun tasarısına eklendi.

Düzenlemede, sürpriz bir değişiklik yapıldı. 31 Aralık 1987 ve öncesinde doğmuş olanlara 18 bin lira karşılığında bedelli askerlik imkanı sağlayan düzenlemede AK Parti ve CHP'li milletvekillerinin önergesi ile değişiklik yapıldı.

31 Aralık 1987 ifadesi 1 Ocak dahil 1988 tarihinden önce doğanlar olarak değiştirildi.

Böylece 1 Ocak 1988 doğumlu olan kişiler de bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Komisyonda düzenlemeye ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içerisinde bedelli askerlikle ilgili başvuruların yapılabileceğini söyledi.

Bu arada TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, bedelli askerlik düzenlemesini içeren, askerlik kanunlarında değişiklik yapan ve Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmasını öngören kanun tasarısı kabul edildi.