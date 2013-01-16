BDP'li Ayla Akat Ata ne demek istedi?

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, "Sakine Cansız'ı Avrupa'da siyasetçi olarak tanıdım. Bir programa konuk olduk. O zaten ölümsüzdür. Ona tetiği çekenler ölmüşlerdir. Tetiği çekenler teslim olmuşlardır" dedi.

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Kürt sorununun, tüm halkların sorunu olduğunu belirterek, "Türkiye’de Kürtler; Türk halkı Araplar ve diğer Ortadoğu ülkeleriyle birlikte yaşıyor. Fakat, Kürtler, 4 kıtada 40 milyon nüfusla statüsüz yaşıyor" dedi.

Arif Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahberine göre, Batman’da BDP’liler Paris’te PKK’lı 3 kadının öldürülmesini belediye önünden Sanat Sokağı’na kadar yapılan yürüyüşle protesto etti. Kadınların ön, erkeklerin de arka tarafta bulunduğu sessiz yürüyüşte öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’in fotoğrafları taşındı. Bir süre önce Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ile İmralı’da Abdullah Öcalan’la görüşen BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, Öcalan ile siyasi kimlikle görüşme yaptıklarını belirtti. Akat, şöyle dedi: "Barışın elçisi İmralı’dır. Öcalan, bir halkın lideridir. Onun özgürlüğü Kürt halkının özgürlüğüdür. Halk bunun heyecanını yaşıyorken, yankılar tartışılırken, bir başka coğrafyada Fransa’nın başkenti Paris’te alçak bir saldırıyla üç Kürt siyasetçi kadın katledildi. Kınıyor, lanetliyoruz."

'Ona tetiği çekenler ölmüşlerdir'

Milletvekili Ayla Akat, yaptıkları görüşmenin sonunda Öcalan’ın tüm kadınlara selam gönderdiğini anlatırken, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler, Kürt kadınlarını hedef alanlara, ’Cinsiyet, özgürlükçü politikalarına karşı kadın toplumu özgürleştirecek’ diyoruz. Kürt sorunu mücadelesinde kadın ve gençler önemli dinamiklerdir. Kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmeyecek. Özgür kadınların hedef alındığını biliyoruz. Önce kadınlar öldürülüyor, susturulmaya çalışılıyor. Kadınlar bugüne dek susmadı, susmayacak. Öcalan üzerindeki tecrit politikalarını kabul etmedi, etmeyecekler. Paris’te öldürülen kadınlardan yakından tanıdığımız Sakine Cansız’ı Avrupa’da siyasetçi olarak tanıdım. Bir programa konuk olduk. O zaten ölümsüzdür. Ona tetiği çekenler ölmüşlerdir. Tetiği çekenler teslim olmuşlardır" dedi.

Milletvekili Akat, Kürt sorunun sadece Türklerin sorunu olmadığını çok iyi bildiklerini belirterek, "Ortadoğu’da yeni bir dizayn var. Sınırların yeniden çizilmesi düşünülüyor. Yeniden hesap, planlar var. Bu planda tercihi ortaya koyanlar oldu. Bağımsızlık, federasyon, eyalet isteyenler de var. Biz ortak vatanda eşit ve özgürlük isteyen çoğunluğuz. Bir halk olarak statümüzü talep ediyoruz. Yıllardır mücadele ettik. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Fransa hükümetinin temsilcileri bile Kürtler’in sokağı titrettiğini itiraf ettil Kürtler bütün dünyadaki şehir ve ülkeleri titretecek gücü sahiptir" diye konuştu.