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Akdoğan: Paris’teki saldırı kararlılığı artırdı

Başdanışman Akdoğan, çözüm sürecinde toplumsal ve siyasi desteği arkalarına aldıklarını söyledi

14 Ocak 2013 10:46

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Paris'te 3 PKK’lının öldürülmesi olayının İmralı süreci konusundaki kararlılığı daha da artırdığını söyledi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Radikal gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Başdanışman Akdoğan, çözüm sürecinde toplumsal ve siyasi desteği arkalarına aldıklarını söyledi.

Oslo sürecinin ardından PKK'nın giriştiği eylemlerin boşa çıkarıldığını kaydeden Yalçın Akdoğan, sivil asker ilişkilerinin normalleşmesinin de yeni sürece önemli katkı verdiğini ifade etti.

Yalçın Akdoğan, Abdullah Öcalan'ın eylem yapılmasının kendisini bertaraf ettiğini geç de olsa anladığını vurguladı.

Başbakan Erdoğan’ın Başdanışmanı Akdoğan, Paris'te üç kişinin öldürüldüğü cinayetleri de yorumladı.

"Çözüm için umutların yeşerdiği bir ortamda birilerinin bunu sabote etmek istemiş olabileceğini" kaydeden Yalçın Akdoğan, toplumdaki iradenin güçlülüğü nedeniyle bu olayın çözüm iradesini daha da artırdığını dile getirdi.

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