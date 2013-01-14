Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi: Paris suikastı aydınlatılmayacak

Paris'te üç PKK'lının öldürülmesinin üzerindeki sis perdesi sürüyor. Cinayeti kimin, ne amaçla işlediği araştırılıyor. Yeni Şafak gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye göre ise bu soruların yanıtı verilmeyecek, cinayet aydınlatılmayacak.

İşte Selvi'nin bugün (14 Ocak 2013) yayımlanan yazısından bir bölüm:

Meslek hayatımın riskli yazılarından biri olacak ama 3 PKK'lının infaz edildiği Paris suikastı aydınlatılmayacak.

Yine meslek hayatımın riskli sözlerinden biri olacak ama bu cinayet Fransa ve PKK açısından sır değil.

Fransa ve PKK isteseler 1 saat içerisinde bu olayı aydınlatırdı.

Fransız istihbaratına rağmen bir cinayet işlense, daha Paris'in dışına çıkmadan o kişiler kıskıvrak yakalanırdı.

Önlenmek istenmeyen ve karanlıkta kalması, aydınlatılmasından daha yararlı görülen bir suikast ile karşı karşıyayız.

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Sakine Cansız, PKK'nın kurucularından ve Almanya sorumlusu olan etkili bir isim.

Almanya'dan Fransa'ya geldiğinde örgüt ona 2 koruma veriyor. Öldürüldüğü, 'Kürdistan Enformasyon Bürosu'na girdiğinde korumalarını gönderdiği söyleniyor. Ancak korumanın biri bekliyor.

Örgüt disiplini nedeniyle gönderilseler dahi gitmemeleri gereken korumalar, Sakine Cansız bineceği trenin saati geldiği halde trene binmeyince neden harekete geçmiyorlar. Çünkü yine örgüt disiplinine göre, Sakine Cansız Paris'ten hareket edince, Almanya'da kendisini alacak korumaları bilgilendirmeleri gerekiyor.

Çifte kontrol sistemi. Paris'teki korumalar bilgi vermediği halde, Almanya'da bekleyenler neden sormuyor?

Paris treninden Sakine Cansız çıkmadığına göre Almanya, neden harekete geçmiyor.

Bu durum tetiği çeken kişilerin en yakında olduğu kuşkusunu veriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın, 'Onlardan birini tanıyorum, düzenli olarak bizimle görüşmeye gelirdi' dediği, bir Fransız yetkilinin, 'Bir gün önce görüştüm. Tedirgindi. Tehdit alıyordu' dediği kişi.

Fransız istihbaratının 24 saat dinlediği, dış kapısı ve daireye şifreyle girilen, fotoğraflanan, kameraların olduğu bir yerde öldürüldü ve bu saatler sonra öğrenilebildi.

...

Suikast aydınlatılsa, çözümün ne denli gerekli olduğu gerçeği ortaya çıkacak.

Bu nedenle diyorum ki, bu suikast aydınlatılmayacak.

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93'te, Öcalan'ın tek yanlı ateşkes ilan ettiği sırada yaşanan Bingöl olayı ve Oslo sürecini dinamitleyen Silvan saldırısı nedeniyle, yeni süreci sabote edecek bir eylem bekleniyordu.

Borsa deyimiyle bu satın alınmış bir ihtimaldi.

Bu kez süreci sabote etmeye güçleri yetmedi. Başbakan Erdoğan, 'Süreç devam edecek' güvencesini verdi.

Ama süreç, hala 'Sırat köprüsü'nde seyretmeye devam ediyor.

Çünkü Paris'te henüz, 'son tango' oynanmadı.