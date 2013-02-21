Karadeniz'den vazgeçen BDP Ege'ye iniyor

Barış sürecini anlatmak için Karadeniz turuna başlayan ancak Sinop ve Samsun'da gerçekleşen olaylar sonrasında, turu yarıda kesmek zorunda kalan BDP'li milletvekilleri, rotayı değiştirdi. Tura yeniden çıkacak olan milletvekilleri barış sürecini anlatmaya Ayvalık'tan başlayacak.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, Karadeniz turuna tekrar çıkacaklarını, ancak daha önce Ayvalık, Altınoluk, Burhaniye’ye gideceklerini belirterek, “23-24 Mart’ta Antalya’dayız. 1-2-3 Mart’ta Ayvalık, Altınoluk, Burhaniye’deyiz, 9-10 Nisan’da da Kars, Ardahan’dayız” dedi.

Karadeniz turuna çıkan heyette yer alan isimlerin değişebileceğini ifade eden Tüzel, “Mutlaka değişebilir, ben olacağım hepsinde, başka arkadaşlar da olabilir” dedi. Tüzel, yarım kalan Karadeniz gezisi için de, “Gidip geleceğiz oralara, kendi topraklarımız” dedi.