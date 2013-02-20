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Sırrı Süreyya Önder, CHP'li Sinop Belediye Başkan'ından özür diledi

Sinop'ta, BDP'lilere yönelik yapılan saldırılar sonrasında, CHP'li Sinop Belediye Başkanı'nı suçlayan Sırrı Süreyya Önder, başkandan özür diledi

20 Şubat 2013 15:10

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Sinop'ta yaşanan olaylar sonrasında suçladığı CHP'li Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül'den özür diledi.

BDP heyeti, Sinop ve Samsun'da yaşanan olaylar nedeniyle dün Trabzon ziyaretini iptal etti. BDP'li Sırrı Süreyya Önder MHP'nin olaylarda vebali olmadığını savunurken CHP'li Sinop Belediye Başkanı'nı suçlamıştı. Belediye Başkanı Baki Ergül ise olaylarda dahlimin olduğunu ispat etsinler, değil Belediye Başkanlığı'nı, Sinop'u terk ederim" açıklamasında bulundu. Bugün TBMM'de bir basın açıklaması yapan Önder, ''Yerel gazete haberi üzerine belediye başkanını suçladık ama haberi doğrulatamadık. Sözümüzü geri alıyoruz. Özür diliyoruz'' dedi

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