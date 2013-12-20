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BDP heyeti Kandil'de, gündem 'operasyon'

KCK Yürütme Konseyi başkanları ile görüşmek için Kandil Dağı'na giden BDP heyetinin gündeminde rüşvet ve yolsuzluk operasyonu var

20 Aralık 2013 14:14

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) davetlisi olarak Süleymaniye kentinde bulunan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığındaki BDP heyeti, bu sabah saatlerinde KCK Yürütme Konseyi başkanları ile görüşmek için Kandil Dağı'na çıktı.

Ferit Aslan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde Celal Talabani'nin eşi Heroxan Talabani ve KYP Polit Büro üyesi Mele Baxtiyar ile görüşen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, milletvekilleri Nazmi Gür ve Mülkiye Birtane daha sonra Halepçe kentine geçti. Halepçe'de temaslarını bitiren ve Süleymaniye'ye geri dönen BDP heyeti bu sabah saatlerinden Kandil Dağı'na çıktı.

Demirtaş başkanlığındaki heyetin Kandil'de KCK Yürütme Konseyi Başkanları ile görüşeceği ve çözüm süreci ile Türkiye 'de son olarak gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ve bu operasyonun çözüm sürecine etkilerini ele alacakları belirtildi.

 

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