BDP Âkil İnsanlar listesini beğenmedi

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Şırnak KCK Davası'nı izledikten sonra adliye çıkışında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kışanak, kamuoyuna açıklanan 'Akil İnsanlar' listesine ilişkin olarak, "demokrasiye, özgürlüğe inanmış, herkes katkı yapabilir" dedi

Sanıklar arasında Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da bulunduğu Şırnak KCK Davası'nın yaklaşık 4 yıldır devam ettiğini, mahkemenin bugün de sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdiğini belirten Kışanak, 'Bugün bu duruşmada verilen kararla bir kez daha gördük ki; bu ülkede hala demokratik siyaset yapmanın zamanı gelmemiştir' diye konuştu.

Kamuoyuna açıklanan akil insanlar heyetine başarı dileğinde bulunan Kışanak, şunları söyledi:

'Bu konuda hiçbir isme karşı farklı bir değerlendirmemiz ve yaklaşımımız olamaz. Barışa, demokrasiye, özgürlüğe inanmış, herkes katkı yapabilir. Bu katkısını ortaya koymalıdır. Bu nedenle söyleyeceğim sözlerin özellikle listede yer alan isimlerle ilgili olmadığını vurgulamak istiyorum. Bu listede yer alan hiç kimseyle ilgili özel bir değerlendirme yapmayacağım. Fakat şunu söylemek istiyorum; hükümetin bu süreci yönetmek isteme biçiminde bir problem var. Hükümet süreci bir toplumsal uzlaşı mantığıyla yürütme yaklaşımından uzaktır. Listenin hazırlanması aşamasında da böyle bir yaklaşım söz konusudur. Bu da nihayetinde listeye yansımıştır.'

DHA'da yer alan haberde, sürecin, toplumun farklı kesimlerini kapsayabilecek, toplumsal uzlaşıya ve sorunun doğru bir şekilde ilerleyebilmesine katkı yapabilecek çalışma niteliğinde yürütülemediğini savunan Kışanak, 'Hükümet bu konudaki yaklaşımını değiştirmelidir. Herkesten daha açık, daha şeffaf yaklaşımlar içerisinde görüş alınmalıdır. Toplumun beklentilerine özen gösterilmelidir. Konsensüs mantığı işletilmelidir' dedi.

Daha önce heyetin isminin 'akil adamlar' olarak konuşulduğunu, sonradan toplumun beklentileri doğrultusunda Başbakan Erdoğan'ın heyetin ismini 'akil insanlar' olarak değiştirdiğini dile getiren Kışanak, şunları kaydetti:

'Ne yazık ki listede kadınların sayısı tatmin edici bir düzeyde değildir. Yine listede çatışma çözümleri konusunda çalışılmış, bu konuda akademik deneyimlerini katabilecek akademisyen sayısı yetersizdir. Yine Kürt halkının doğrudan kendisini ifade edip, anlatabileceği isimler konusunda da ciddi derecede eksiklikler olduğunu düşünüyorum.'

Kışanak, basın mensuplarının, 'İmralı'ya BDP eşbaşkanları gidecek mi?' yönündeki sorusu üzerine, 'Bu konuda partimizin açıklama yapmasını gerektiren yeni bir durum söz konusu değildir' diye cevap verdi.

Kışanak, 'Öcalan, doğum gününe ilişkin mesaj verecek mi?' sorusunu ise 'Bu konuda bende bir bilgi yok. Muhtemeldir ki geçmişte de oluyordu, Sayın Öcalan'ın yeni bir mesajı olmasa bile önceki söylediklerinden derlenen bir açıklama mutlaka okunacaktır' diye yanıtladı.