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Erol Ekici 'Akil İnsanlar'ın ilk firesi oldu

Bugün açıklanan 'Akil İnsanlar' listesinin Ege Bölgesi kadrosunda ismi geçen Genel İş Sendikası Başkanı Erol Ekici 'Listede kesinlikle değilim' dedi

03 Nisan 2013 18:45

Geçtiğimiz ay düzenlenen DHKP-C operasyonları kapsamında baskın düzenlenen Genel-İş Sendikasının Başkanı Erol Ekici, bugün açıklanan ‘Akil İnsanlar’ listesine isminin kendi rızası dışında yazıldığını söyledi.

Halk Tv’de canlı yayına katılan Erol Ekici "Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay beni arayarak 'akil adamlar' arasında yer almamı istedi. Ben de kendisine yer alamayacağımı söyledim. Ona rağmen listede adım geçmiş. Listede kesinlikle değilim" dedi.

İşte Erol Ekici’nin açıklamaları:

Ben bir kere DİSK Genel Başkanı değilim. Akil insanlara ihtiyaç duyanlar kendilerine göre bir değerlendirme yapmışlar. Beni de Ege Bölgesi listesinde DİSK Genel Başkanı vekili olarak girdiğim ilan ediliyor. Ben daha önceden DİSK’ten ayrıldığımı söylemiştim. Ama daha önce Pazartesi günü Sayın Beşir Atalay beni aramıştı. Beni böyle bir listede görmek istediğini söylemişti. Ben kendisine “Bir sendikanın Genel Başkanıyım. Bizim kurumsal temsiliyetlerimiz DİSK üzerinden olur. Görüşülecek adres ben değilim, DİSK’tir” diye DİSK’le görüşmelerini söyledim. Ve benim kesinlikle Genel-İş sendikası Genel Başkanı olarak DİSK’in dışında böyle bir görevde olmamın söz konusu olmadığını söylemiştim. Ama bugün yapılan açıklamalarda ismim orada geçiyor. Kesinlikle böyle bir listenin içinde olmadığımı duyurmak istiyorum.

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