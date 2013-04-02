Başbakanlık'ın 'akil insanlar' listesi belirlendi

Kürt meselesinin çözümüne yönelik, kamuyounda 'akil insanlar' olarak tabir edilen kişilerin listesi Başbakanlık'ta yapılan toplantıda belirlendi. Aralarında sanatçılar Hülya Avşar, Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır, Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu akil insanlar listesinde, çok sayıda akademisyen, yazar ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi bulunmakta.

Başbakanlık'ta akşam saatlerinde bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve MİT Müşteşarı Hakan Fidan'ın akil insanlar listesi ile ilgili olarak toplantı yaptığı öğrenildi.

Başbakanlık tarafından belirlendiği öğrenilen akil insanlar listesi ile ilgili olarak isim havuzu oluşturulduğu ve bu havuz içerisinde kamuıyunca tanınan çok sayıda isim bulunmakta.

Kürt meselesini çözmede yardımcı olması istenen akil insanlar havuzunda yer alan bazı isimler ve meslekleri şöyle:

Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, TÜSİAD eski Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ,

Sanatçılar: Hülya Avşar, Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır, Yılmaz Erdoğan.

Akil insanlar listesinde yer alan akademisyen ve gazeteci yazarların isimleri şöyle:

Ali Bayramoğlu, Hilal Kaplan, Hayrettin Karaman, Yılmaz Ensaroğlu, Avni Özgürel, Prof. Dr. Doğu Ergil, Prof. Dr. Mithat Sancar, Prof. Dr. Hüseyin Yayman, Prof. Dr. Fuat Keyman, Fehmi Koru, Ahmet Taşgetiren, Etyen Mahçupyan, Murat Belge, Oral Çalışlar, Nihal Bengisu Karaca, Sibel Eraslan, Yücel Sayman, Doç. Dr. Levent Korkut, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Tarhan Erdem, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan. Eski milletvekili Abdurrahman Kurt.

STK temsilcileri: TOBB, TESK, Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, Mazlumder, İnsan Hakları Derneği.

Mazeret bildirenler

Sanatçı Sezen Aksu ile gazeteciler Mehmet Barlas ve Taha Akyol'un; sağlık, yoğunluk gerekçeleriyle daveti kabul edemeyeceklerini bildirdikleri öğrenildi.