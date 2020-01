Arınç: 62 isimli 'Akil insanlar' oluşturuldu

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Başbakanımızın ve arkadaşlarımızın her kanaldan teklif ettiği ve kabul edildiği zannediyorum 62 isimle akil insanlar heyeti teşekkül etti'' dedi.

Arınç, YASED Başkanı Serpil Timuray ve yönetim kurulu üyeleri ile Mezopotamya Eğitim, Bilim, Sanat, Sağlık ve Kültür Vakfı Başkanı Sedat Yurtdaş ve kurul üyelerini kabul etti.

Kabul sonrası gündeme iliş kin açıklamalarda bulunan Arınç, Akil insanlar heyeti ile ilgili olarak, "Dün akşam bir toplantı yaptık. Bizzat kendi istekleriyle veya Başbakan Erdoğan ve arkadaşlarımızın her kanaldan teklif ettiği ve kabul edildiği zannediyorum 62 isimle bu Akil İnsanlar Heyeti teşekkül etti. Hepsini isimlerini biliyorum. Şu anda tek tek konuşma durumunda değilim. Bunlar Türkiye'de sevilen, tanınan, diyaloga açık ve ister sanatçı olarak ister politikacı kimliği ile ve isterse iş adamı veya STK'ların ve düşünce kuruluşlarının başında veya yönetici ve uzman olarak çalışan arkadaşlarımızdan teşekkül ediyor" dedi.

Arınç, "Başbakan Erdoğan titiz bir çalışma ile bu listeyi hazırladı. Biz de bazı isimler konusunda kendilerine katkı verdik. Yarın akşam bu arkadaşlarımızla Başbakan Erdoğan'ın Dolmabahçe'deki ofisinde bir toplantısı olacak. Ben de katılacağım. Orada Türkiye'nin geldiği noktayı, çözüm sürecini, başını, ortasını, sonunu ve kendilerinden rica ettiğimiz katkıları zannediyorum Başbakan Erdoğan değerli insanlara sunmuş olacak" diye konuştu.

'Çalışma grupları teşkil edildi'

Arınç, "1 aylık bir çalışma ile Türkiye'nin tüm bölgelerinde çözüm sürecini tanıtıcı ve halkımızın bu süreç konusunda bilgilendirilmesini aydınlatılmasını amaçlayan bir çalışmayı yapacaklar. Bunun Türkiye için yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdiden o arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Gruplandırıldılar. Türkiye'nin 7 bölgesinde çalışma grupları teşkil edildi. Bunlara bir başkan, bir başkan vekili ve sözcü tayin edildi. Arkadaşlarımızın çalışmaları için de her türlü imkanların, bölgeler, valilikler ve diğer kurumlar tarafından karşılanabileceği ifade edildi. Belki bu detayları saydıklarımın dışında Başbakan Erdoğan ayrıca açıklamak durumunda olabilir" dedi.

'Ortak paydaları demokrasidir'

Arınç, "Bu kişiler hükümetin tayin ettiği veya Başbakan Erdoğan'ın bizzat görevlendirdiği saygın insanlardır. Ortak paydaları demokrasidir. Bir an önce huzura kavuşulması için onlarla gönül birliği yapılmasıdır. Bu sayının kısıtlı olması gerekiyordu. Yüzlerce insanı böyle bir şemanın içerisine dahil etmek ve bölgelere göndermek mümkün olamaz. Her biri başkan olsun veya olmasın her birisi kişiliği itibariyle değerli insanlardır. İsimleri gördüğüm zaman bu kişilerin Türkiye'ye bu güne kadar yaptıkları katkıları böyle bir görev ile daha güçlü ve daha fazlasıyla yapacaklarına da inandım" diye konuştu.