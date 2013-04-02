Başbakan: Akillerle perşembe günü toplanacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çözüm sürecinde önemli rol alacak "akil insanları" tespit ettiklerini belirterek, "Bu heyetle perşembe akşamı bir araya geleceğiz" dedi.

Erdoğan, çözüm sürecine ilişkin, "Herkes ama herkes gönlünü ferah tutsun. Hiçkimse tedirgin olmasın, yersiz endişelere kapılmasın" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan sözlerine, "Çatışma kültüründen beslenen siyasi partilerinyaydığı korkulara aldanmasın. Öyle bir Türkiye yükseliyor ki bu Türkiye'de acılarbitecek ve inşallah gözyaşları dinecek" diye devam etti.

Erdoğan, "Akil insanları tespit ettik. Bir havuz oluşturduk. 7 ayrı coğrafi bölgeye göre planlama yaptık. Kısa süre içinde bu isimleri kamuoyuna duyuracağız. Bu heyetle büyük ihtimalle Perşembe akşamı bir araya gelerek, istişarelerimizi yapacağız" dedi.

Bizim bir yanağımıza vuran gereken cevabı bulur

Süreci bozmaya yönelik girişimlere karşı herkesin gücü nispetinde sürece dahil olmalarını istiyorum. Bakıyorsunuz birileri yazıyor çiziyor, oburdu değildi falan.

Siz bir şey çözmenin gayretindesiniz, onlar da kendilerine göre Arapça bilim dilinde çok başarılı insanlar, medya da buradan yaklaşarak değerlendirme içine giriyor.

Derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Dövülen bağcı bizsek bir yere kadar .

sabrederiz. Sonra bir yanağına vur, diğerini çevir anlayışında değiliz. Bizim bir yanağımıza vuran gereken cevabı bulur.

Bazıları sanatçılar korkuyor, beni dışladılar diyor. Bana bir çok yerden program vermez yere geldik. Ama lafa geldi mi demokratız.

Terörün karşısındaki her bir vatandaşımızın diliyle, aklıyla, duasıyla sürece destek vermesini arzu ediyorum