'Akil insanlar' Doğu'ya çekilmeyi Batı'ya çözümü anlatacak

Akil İnsanlar Komisyonu 7 bölgede, 7'şer kişiyle çözüm sürecini halka anlatacak. Komisyon, Batı illerinde öncelikle çözüm sürecine ve kardeşliğe, Doğu'da ise çekilmenin önemine değinecek

Hükümet'in listesini oluşturduğu 49 kişilik "Akil İnsanlar Komisyonu" çözüm sürecine ilişkin çekincelerin giderilmesi için çalışmalarına başlayacak. 7'şer kişiden oluşan 7 komusyon batı ve güney illerinde öncelikle çözümün çerçevesini, doğuda da çekilmenin hızlandırılmasını teşvik edecek güven ikilimi anlatacak.

Hazal Ateş'in Sabah gazetesinde yer alan haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ve bizzat görüşeceği komisyondaki isimler 7 bölgede çalışmalara başlayacak. Komisyonlar; milletvekili, akademisyen, sanatçıların da yer aldığı karma yapıda olacak. Akil İnsanlar Komisyonu'nda yer alan isimler tek tek aranarak bilgi verilirken, bu hafta Başbakan Erdoğan'la bir araya gelmeleri bekleniyor. Her komisyon için bir başkan seçilirken, bölgelere dağılım konusunda meslek, tecrübe, kamuoyunda etkinlik, hukuki birikim gibi birçok unsur dikkate alındı. Komisyonun çalışma programını sekretarya görevini üstlenen Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı organize edecek. Komisyon'un güvenliğinden yol giderlerine kadar birçok konuyla müsteşarlık ilgilenecek. Komisyon, 7 ayrı bölgede seminer, halk toplantıları, konferanslarla çalışmalara başlayacak.

BDP, 'Sultan'ı da istedi

BDP'nin, akil insanlar komisyonu içinde yer almasını istediği toplam 93 isimden oluşan ve 7 kritere göre hazırladığı listeyi Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e de sunduğu öğrenildi.

BDP'nin hazırladığı listede Yaşar Kemal, Vedat Türkali, İsmail Beşikçi, Murat Belge, Gencay Gürsoy, Sezen Aksu, Orhan Pamuk, Hasan Cemal, Cemal Uşak, Cengiz Çandar, Kadir İnanır, Altan Öymen, Tahir Elçi, İsmail Bedirhanoğlu, Feridun Yazar, Feridun Çelik, Leman Sam, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray gibi isimler yer alıyor. Önerilen listede AKP'nin hazırladığı liste ile örtüşen isimler de yer aldı. Bunlar arasında Prof. Mithat Sancar, Ali Bayramoğlu, İlahiyatçı-yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın yanı sıra öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in isimleri bulunuyor. Komisyon için Leyla Zana, Mehmet Barlas, Avni Özgürel, Etyen Mahçupyan, Oya Baydar, Ali Bardakoğlu gibi isimlerde geçiyor.

'İsimler mümkünse İmralı'ya da gitmeli'

BDP Muş Milletvekili Demir Çelik, Akil İnsanlar Komisyonu listesini İmralı'ya da iletmek istediklerini söyledi. BDP, bu hafta İmralı'ya 4. heyetin gitmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacak. Çelik, "Komisyon, iki kesime eşit mesafede duran, özel yaşamı, kimliği tartışma konusu olmayan, yüksek itibara sahip olan isimlerden oluşmalı. İsimler mümkünse İmralı'ya da gitmeli" dedi.