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Kültür-Sanat

Aksu: 'Akil Adamlar' teklifini kabul etmem

Aksu, “Henüz bana böyle bir talep gelmedi. Gelse de kabul etmem. O komisyonda işinin uzmanı olan insanların olması lazım” dedi

31 Mart 2013 11:35

Terör sorununa çözüm bulunması sürecinde oluşturulacak “Akil Adamlar”  arasında adı geçen sanatçı Sezen Aksu, “Henüz teklif gelmedi, gelse de kabul etmem” dedi.
 
Terör sorunun çözümü konusunda oluşturulması beklenen “Akil Adamlar”ın kimlerden olacağı konusu tartışılmaya devam ediyor.

Basında “Akil Adamlar” listesi için birçok kişinin ismi gündeme geldi. Bu isimlerden biri olan sanatçı Sezen Aksu, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Sezen Aksu, “Akil Adamlar” grubunun uzman kişilerden oluşması gerektiğini söyledi.

Aksu, “Henüz bana böyle bir talep gelmedi. Gelse de kabul etmem. O komisyonda işinin uzmanı olan insanların olması lazım” dedi.

"Akil Adamlar" listesi için ismi geçen sanatçı Kadir İnanır'ın teklifi kabul etmesi gerektiğini dile getiren Sezen Aksu, "Çok katkısı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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