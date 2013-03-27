'Akiller havuzu'nda kimler var?

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sözünü ettiği 'havuz'da yer alan akil insanların isimlerine ulaşıldığı iddia edildi.

Sabah gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "havuz oluşturduk" dediği "akil adamlar" listesine ulaştığını açıkladı.

Habere göre; "Hakem heyeti" olarak değerlendirilen liste 35 isimden oluşuyor. Havuz oluşturma çalışmaları ve değerlendirmelere devam edilirken, akil insanların söz konusu 35 isim arasından seçilebileceği belirtiliyor. Yedi kadının dikkat çektiği listede, "her kesimin kendisini bulacağı bir sıralama yapıldığı" belirtiliyor.

İsimler şöyle:

- Bağımsız Milletvekili Leyla Zana

- Eski CHP 'li Eşref Erdem

- AKP 'li Dengir Mir Mehmet Fırat

- Bölge halkının yakından tanıdığı siyasetçi Haşim Haşimi

- Bir dönem Ülkü Ocakları yöneticiliği de yapan, işadamı Mahir Damatlar

- 18 yıl önce PKK'nın alıkoyduğu 8 askeri Kuzey Irak'a giderek alan Refah Partisi eski Van Milletvekili Fethullah Erbaş

- DEP eski Milletvekili Sedat Yurttaş

- CHP eski Milletvekili Ziya Halis

- Gazeteci Mehmet Barlas

- Yazar Yaşar Kemal

- Gazeteci Hasan Cemal

- Yazar Ali Bayramoğlu

- Gazeteci Avni Özgürel

- Gazeteci Etyen Mahçupyan

- Yazar Hilal Kaplan

- Yazar Hüseyin Gülerce,

- Yazar Mustafa Karaalioğlu,

- Yazar Ömer Laçiner,

- Yazar Oya Baydar

- Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu

- İlahiyatçı Hayrettin Karaman

- Hrant Dink'in avukatı Fethiye Çetin

- Sanatçı Sezen Aksu

- Sanatçı Lale Mansur

- BDP 'den Tunceli milletvekili adayı olan sanatçı Ferhat Tunç

- İşadamı Zeynel Abidin Erdem

- Diyarbakır Sanayi Ticaret Odası eski Başkanı Mehmet Kaya