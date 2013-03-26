PKK’nın sınır dışına çekilme sürecinde etkin rol oynayacak ‘âkil İnsanlar Komisyonu’nun üzerinde çalışan hükümetin gündeminde sürpriz bir isim listesi var.

Komisyon’un işlevi de görev alacak isimler de dikkat çekici. Hükümet, toplumun her kesimine mesaj niteliği taşıyacak komisyonda şehit annesi ile gayrimüslüm bir vatandaşa da görev vermeyi düşünüyor.

Bir süredir gündemde olan ve yaklaşık 30 kişiden oluşması beklenen ‘âkil İnsanlar Komisyonu’ için çok sayıda isim geçiyor.

Ömer Şahin'in Radikal'de yer alan habere göre, Yaşar Kemal, Kadir İnanır, Hasan Cemal, Avni Özgürel, Oral Çalışlar, Tarhan Erdem, Ali Bayramoğlu, Prof.Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Rifat Hisarcıklıoğlu, Taha Özhan, Yılmaz Ensarioğlu, Cemal Uşşak, Orhan Miroğlu’nun isimleri kamuoyuna yansımıştı. Radikal’e ulaşan bilgiler Başbakan Erdoğan’ın önünde kapsamlı bir liste olduğu yönünde. Listede AK Parti ve CHP ’nin eski 2 numaraları Dengir Fırat, Eşref Erdem, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Türk milliyetçilerinin ‘ağabey’i Türk Ocakları eski Başkanı Nuri Gürgür, MHP lideri Devlet Bahçeli ’nin eski başdanışmanı Prof.Dr. Vedat Bilgin, Prof.Dr.Erol Göka, Hrant Dink’in avukatı Fethiye Çetin ile Etyen Mahçupyan bulunuyor. Komisyon’da bir şehit yakınının olacağı söylenirken henüz netleşmeyen bu ismin bir ‘Şehit Annesi’ olması bekleniyor. Bu hafta şekillenecek “âkil İnsanlar Komisyonu’nun 7’şerli gruplar halinde yaklaşık 30 kişiden oluşması bekleniyor. Başbakan Erdoğan’ın belirleyeceği isimlere teklif götürülecek. Komisyon’un Başbakan Erdoğan ya da Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le direkt bağlantılı olması bekleniyor. AK Parti Siyasi İşler Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Yasin Aktay, Komisyon’un başka görevleri olacağını da söyledi. Radikal’e konuşan Aktay, “Komisyon aynı zamanda çözümün PR’ını yapacak. Kamu diplomasisi yapacaklar. Sürecin düzgün bir şekilde işlemesine katkı yapacaklar. Kaygıları giderici toplantılara katılacaklar” dedi.

35 kişilik akil heyette 7 kadın

Sabah gazetesinden Yahya Bostan'ın haberine göre ise, 35 kişinin olduğu"Hakem heyeti" listesinden 7 kadının ismi geçiyor.

Havuz oluşturma çalışmaları ve değerlendirmelere devam edilirken, akil insanların söz konusu 35 isim arasından seçilebileceği belirtiliyor. Yedi kadının dikkat çektiği listede, her kesimin kendisini bulacağı bir sıralama yapıldığı gözden kaçmıyor. Değerlendirmesi yapılan havuzda siyaset dünyasının önemli isimleri öne çıkıyor. Leyla Zana, eski CHP'li Eşref Erdem, AK Partili Dengir Mir Mehmet Fırat ve bölge halkının yakından tanıdığı siyasetçi Haşim Haşimi dikkat çeken isimlerden. Bir dönem Ülkü Ocakları yöneticiliği yapan, işadamı Mahir Damatlar da listede yer alıyor. 18 yıl önce PKK'nın alıkoyduğu 8 askeri Kuzey Irak'a giderek alan Refah Partisi eski Van Milletvekili Fethullah Erbaş, DEP eski Milletvekili Sedat Yurttaş ve CHP eski Milletvekili Ziya Halis havuzda yer alan diğer siyasetçiler. SABAH'tan Mehmet Barlas havuzda yer alan önemli isimlerden. Yazar Yaşar Kemal, gazeteci Hasan Cemal de havuz listesinde öne çıkıyor.

Ali Bayramoğlu, Avni Özgürel, Etyen Mahçupyan, Hilal Kaplan, Hüseyin Gülerce, Mustafa Karaalioğlu, Ömer Laçiner, Oya Baydar değerlendirilen isimler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu ve Hayrettin Karaman gibi ilahiyatçıların yanı sıra değerlendirilen havuz listesinde Hrant Dink'in avukatı Fethiye Çetin'in ismi de var. Çözüm sürecine verdiği destekle bilinen ve konserlerinde bunu dile getiren ünlü sanatçı Sezen Aksu, taş atan çocuklar yasası için Erdoğan'la görüşen ve bu konuda çalışmalar yapan sanatçı Lale Mansur ile BDP'den Tunceli milletvekili adayı olan Ferhat Tunç havuz listesindeki isimler arasında yer alıyor. Zeynel Abidin Erdem, Diyarbakır Sanayi Ticaret Odası eski Başkanı Mehmet Kaya listede yer alan iş adamlarından. Başbakan Erdoğan, hafta sonu akil adamlar heyetine ilişkin yaptığı açıklamada "Hakikatleri Araştırma Komisyonu ifadesi bizim kabul edeceğimiz yaklaşım değil. Akil adamlar konusu gündemde. Böyle bir komisyon olabilir. Ama akil adamların oluşması toplumsal psikoloji için önemli" demiş, "siyasi coğrafyamızı özellikle bilgilendirme, hazırlama noktasında arkadaşlarla üzerinde çalışıyoruz. Burada yani 7'li bazı gruplar oluşturabiliriz. Halkı buna hazırlamak önemli" diye eklemişti.