'Akil adamlar' aranmaya başladı

Başbakanlık yetkilileri, Kürt sorununun çözüm sürecinde iki taraf arasında arabuluculuk yapacak ve halkı konu hakkında aydınlatacak olan akil adamlar komisyonu için düşünülen isimleri aramaya başladı.

Akil insanlar listesinde Ali Bayramoğlu, Fehmi Koru, Etyen Mahçupyan, Sibel Eraslan, Beril Dedeoğlu, Murat Belge, Mithat Sancar, Oral Çalışlar, Hilal Kaplan gibi isimler bulunuyor.

Hüseyin İstemil'in Taraf'taki haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün bir televizyon programında akil insanlar konusunda “Bir iki gün içerisinde bir yere varacağız” demesinin ardından hükümetin belirlediği isimler dün aranmaya başlandı.

Listede yer alan isimlerden Oral Çalışlar da dün yetkililer tarafından arandı.

Bundan sonraki süreçte, seçilen âkil insanlar, Güvenlik Müsteşarlığı tarafından aranıp görevleri konusunda bilgilendirilecek. Akil adamlar gelecek hafta içinde bir toplantı yapacak.

Akil adamlar, toplumsal algıyı geliştirmek için çalışacaklar. Bölgelerden seçilen yedi kişinin içinde başkan, başkan vekili, sekretarya yer alacak. Diğer dört kişi de grubun üyesi olacak. Bu kişiler başkanlarla bire bir muhatap olacak. Neticeye varmak için hedeflenen süre bir ay. Akil adamlar, çalışmalarını bir ay içerisinde yürütecekler ve bitirecekler. Geçen yıl Başbakan Erdoğan ve anamuhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorunu ve şiddet ortamının giderilmesi” amacıyla yaptıkları görüşmede de gündeme gelen akil adamlar önerisi için çeşitli isimler medyada yer aldı. Önümüzdeki günlerde kesin liste için açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.



Başbakan sinyalini vermişti



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü katıldığı televizyon programında âkil insanlar konusunda bir - iki gün içinde bir yere varacaklarını belirtmiş ve şöyle devam etmişti:

“Akiller süreci devam ediyor. Biz görüşeceğiz, ‘ben de varım’ diyorlarsa biz de eyvallah diyeceğiz. Ülkemizin yedi bölgesinden oluşan yedi kişiyle akil insanlar kadrosu olacak. Bunlar belirleyici olmayacak. Bunların gayreti özellikle toplumsal algıyı oluşturmak, geliştirmek olacak. Toplumda karşılığı olan kişilerden oluşan âkil insanlar diyoruz. Akademi, medya, STK temsilcileri var. Bütün bunlardan oluşan bayanlar, erkekler var.

Bu yedi kişiden bir kişi başkan, bir kişi başkan vekili, bir kişi sekretaryayı yüklenecek. Akil insanlar, çalışmalarını bir ay içerisinde bitirecekler. Bütün masraflarını karşılamak suretiyle çalışmayı yürüteceğiz.”