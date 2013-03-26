Öcalan, akil adam komisyonunda İsmail Beşikçi'nin de olmasını istedi

Kürt sorununa çözüm sürecinde Başbakanlık’taki Akil İnsanlar Komisyonu çalışması devam ederken BDP Meclis Grubu’nda komisyona yapılacak önerilerle ilgili toplantıda Abdullah Öcalan’ın da İmralı’da üçüncü BDP heyetiyle yaptığı gorüşmede Sosyolog-Yazar İsmail Beşikçi, Osman Kavala, Ümit Boyner ve Mithat Sancar'ı komisyon için önerdiği ortaya çıktı.

Kemal Göktaş'ın Vatan gazetesindeki haberine göre, çözüm sürecinde toplumsal iknayı sağlayacak ve geri çekilme konusunda rol alması beklenen Akil İnsanlar Komisyonuyla ilgili BDP Meclis Grubu’nda yapılan toplantıda, başbakanlığa verilecek isimler konusunda parti meclisi ve MYK’nın yetkili olduğu belirtildi.

BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt konuya ilişkin yaptığı açıklamada; Türkiye’deki azınlıkların istemeleri durumunda böyle bır mekanizmada yer alabileceklerini belirterek, “İradi temsiliyet önemli. Yani Türkiye’deki meslek kuruluşlarından tutun da, insan hakları kuruluslarına varana kadar toplumu temsil edecek bir komisyon oluşturulması gerektiğini belirttik” dedi.

Kurt, bu kapsamda azınlık grupların önemli temsilcilerinin yanı sıra alevilerın kadınlarn ve tüm ezilen kesimlerin temsilcilerinin burada yer alması gerektiğini kaydetti. Alınan bilgiye göre, Akil İnsanlar Komisyonu’nda kimlerin yer alacağı konusunun Nevruz’dan önce İmralı’da BDP heyetiyle yapılan gorüşmede Öcalan’ın; Osman Kavala, Ümit Boyner, Mithat Sancar gibi isimlere sıcak baktığı ve kendisinin de Kürt sorununa ilişkin kitapları nedeniyle uzun yıllar cezaevinde yatan Sosyolog-Yazar İsmail Beşikçi’nin komisyonda yer almasını istediği öğrenildi. Beşikçi son yıllarda Öcalan’ın Demokratik Cumhuriyet ve Demokratik Moderniteye ilişkin görüşleriyle ilgili yaptığı eleştirilerle gündeme gelmişti. Buna rağmen Öcalan’ın Beşikçi’yi önermesi dikkat çekici bulundu.