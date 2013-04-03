Akil İnsanlar'ın bölgeleri belirlendi; hangi üye, nerede görev yapacak?

Hükümetin çözüm arayışında devreye girecek Akil İnsanlar Komisyonu'nda yer alacak isimler belli oldu. Akil insanlar heyeti toplam 63 kişiden oluşuyor. Başbaknlıktan verilen bilgide heyetin “meseleye dair birikimi bulunan ve toplumun çeşitli kesimlerinin itibarını kazanmış olan yazar, sanatçı, akademisyen ve STK temsilcilerinden” oluştuğu belirtildi.

Akil insanlar heyetinin dokuzar kişilik gruplar halinde 7 bölgede faaliyet göstermesi planlanıyor. Bölgelere göre oluşturulan her grubun birer başkan, başkan vekili ve sekreteri olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, akil insanlar heyetiyle, yarın saat 18.00’de Dolmabahçe Başbakanlık ofisinde biraraya gelecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün grup toplantısında yaptığı konuşmada, akil insanlar heyetinin isimlerini kısa bir süre zarfında kamuoyuna duyuracaklarını açıklayarak, “Hem biz bu heyetteki akil insanların görüş ve önerilerini dinleyecek, onlarla istişarelerde bulunacağız, hem de onlar bölgelerimizde bir kısım etkinlikler gerçekleştirerek halkımızla, kanaat önderleriyle buluşacaklar” demişti.

İşte akil insanlar heyetinde bulunan isimler:

AKDENİZ BÖLGESİ

1. BAŞKAN: RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

2. BAŞKAN VEKİLİ: LALE MANSUR

3. SEKRETER: TARIK ÇELENK

4. KADİR İNANIR

5. NİHAL BENGİSU KARACA

6. ŞÜKRÜ KARATEPE

7. MUHSİN KIZILKAYA

8. ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN (İHD)

9. HÜSEYİN YAYMAN

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

1. BAŞKAN: CAN PAKER

2. BAŞKAN VEKİLİ: SİBEL ERASLAN

3. SEKRETER: AYHAN OGAN

4. MAHMUT ARSLAN (HAK-İŞ)

5. ABDURRAHMAN DİLİPAK

6. İZZETTİN DOĞAN

7. ABDURRAHMAN KURT

8. ZÜBEYDE TEKER

9. MEHMET UÇUM

EGE BÖLGESİ

1. BAŞKAN: TARHAN ERDEM

2. BAŞKAN VEKİLİ: AVNİ ÖZGÜREL

3. SEKRETER: ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ

4. VEDAT AHSEN COŞAR (TBB)

5. EROL EKİCİ (DİSK), (Ekici, kendisine yapılan teklifi kabul etmediğini belirterek heyette görev almayacağını açıkladı)

6. HİLAL KAPLAN

7. FUAT KEYMAN

8. FEHMİ KORU

9. BASKIN ORAN

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

1. BAŞKAN: YILMAZ ENSAROĞLU

2. BAŞKAN VEKİLİ: KEZBAN HATEMİ

3. SEKRETER: MEHMET EMİN EKMEN

4. MURAT BELGE

5. FAZIL HÜSNÜ ERDEM

6. YILMAZ ERDOĞAN

7. ETYEN MAHÇUPYAN

8. LAMİ ÖZGEN (KESK)

9. AHMET FARUK ÜNSAL (MAZLUM DER)

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

1. BAŞKAN: AHMET TAŞGETİREN

2. BAŞKAN VEKİLİ: BERİL DEDEOĞLU

3. SEKRETER: CEMAL UŞŞAK

4. VAHAP COŞKUN

5. DOĞU ERGİL

6. EROL GÖKA

7. MUSTAFA KUMLU (TÜRK-İŞ)

8. FADİME ÖZKAN

9. CELALETTİN CAN (78'LİLER VAKFI)

MARMARA BÖLGESİ

1. BAŞKAN: DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN

2. BAŞKAN VEKİLİ: MİTHAT SANCAR

3. SEKRETER: LEVENT KORKUT

4. MUSTAFA ARMAĞAN

5. ALİ BAYRAMOĞLU

6. AHMET GÜNDOĞDU

7. HAYRETTİN KARAMAN

8. HÜLYA KOÇYİĞİT

9. YÜCEL SAYMAN

KARADENİZ BÖLGESİ

1. BAŞKAN: YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

2. BAŞKAN VEKİLİ: VEDAT BİLGİN

3. SEKRETER: FATMA BENLİ

4. ŞEMSİ BAYRAKTAR (TZOB)

5. KÜRŞAT BUMİN

6. ORAL ÇALIŞLAR

7. ORHAN GENCEBAY

8. YILDIRAY OĞUR

9. BENDEVİ PALANDÖKEN (TESK)