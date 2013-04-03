Akil İnsanlar kimdir?

Başbakanlık tarafından hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan 'Akil İnsanlar' listesinde, ağırlık gazetecilerde. Hazırlanan listede, akademisyen, hukukçu, sendika ve sivil toplum kuruluşu başkanları, eski milletvekili ve sanatçılardan oluşuyor. Açıklanan isimler arasında gazeteci Oral Çalışlar, akademisyen Beril Dedeoğlu, hukukçu Fatma Benli, sendikacı Mustafa Kumlu, eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve sanatçı Orhan Gencabay var.
İşte 63 kişilik Akil İnsanlar listesi ve meslekleri:
RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) dönem başkanı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı.
LALE MANSUR
Sinema ve dizi film oyuncusu.
TARIK ÇELENK
Ekopolitik Düşünce Kuruluşu İcra Kurulu Üyesidir.
KADİR İNANIR
Sanatçı, sinema oyuncusu.
NİHAL BENGİSU KARACA
Gazeteci, Habertürk Gazetesi yazarı.
ŞÜKRÜ KARATEPE
Anayasa doçenti. Dokuz Eylül Üniversitesi kamu yönetimi başkanlığı bölümünde görevli.
MUHSİN KIZILKAYA
Kürt yazar, gazeteci, çevirmen.
ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN
İnsan Hakları Derneği Başkanı.
HÜSEYİN YAYMAN
Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi, Hürriyet gazetesi yazarı.
CAN PAKER
Türk makine mühendisi, yönetici ve sivil toplumcu.
TESEV Başkanı.
SİBEL ERASLAN
Star Gazetesi yazarı.
AYHAN OGAN
Sivil Dayanışma Platformu Başkanı.
MAHMUT ARSLAN
Hak-iş Genel Başkanı.
ABDURRAHMAN DİLİPAK
Yeni Akit gazetesi köşe yazarı.
İZZETTİN DOĞAN
Cem Vakfı genel başkanı. Cem Radyo , Cem TV ve Habercem kurucusu, profesör, uluslararası hukuk uzmanı.
ABDURRAHMAN KURT
TBMM 23. dönem eski AKP Milletvekili
ZÜBEYDE TEKER
Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) Genel Başkanı, aktivist.
MEHMET UÇUM
İş hukuku uzmanı avukat. Anayasa Platformu Sözcüsü.
TARHAN ERDEM
Araştırma şirketi KONDA Yönetim Kurulu Başkanı, Radikal gazetesi köşe yazarı.
AVNİ ÖZGÜREL
Gazeteci. Radikal Gazetesi yazarı.
ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ
İşkadını. Eski Tusiad Başkanı. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı yönetim kurulu üyesi
VEDAT AHSEN COŞAR
Avukat. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı. (Coşar, kendisine yapılan teklifi kabul etmediğini belirterek heyette görev almayacağını açıkladı)
EROL EKİCİ
Genel-İş Sendikası Başkanı. (Ekici, kendisine yapılan teklifi kabul etmediğini belirterek heyette görev almayacağını açıkladı)
HİLAL KAPLAN
Gazeteci. Yeni Şafak Gazetesi yazarı.
FUAT KEYMAN
Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi.
FEHMİ KORU
Gazeteci. Star Gazetesi yazarı.
BASKIN ORAN
Siyasetçi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi.
YILMAZ ENSAROĞLU
Siyaset, Ekonomi, ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETAV) hukuk ve insan hakları direktörü.
KEZBAN HATEMİ
Avukat. İslam hukuku, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve hayvan hakları uzmanı.
MEHMET EMİN EKMEN
23. Dönem AKP Batman milletvekili.
MURAT BELGE
Yazar, çevirmen, siyasi aktivist ve akademisyen. Taraf Gazetesi köşe yazarı.
FAZIL HÜSNÜ ERDEM
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi.
YILMAZ ERDOĞAN
Oyuncu, yazar ve yönetmen.
ETYEN MAHÇUPYAN
Gazeteci, yazar. Zaman Gazetesi köşe yazarı.
LAMİ ÖZGEN
KESK Genel Başkanı.
AHMET FARUK ÜNSAL
MAZLUMDER Genel Başkanı.
AHMET TAŞGETİREN
Gazeteci yazar. Bugün Gazetesi köşe yazarı.
BERİL DEDEOĞLU
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı.
CEMAL UŞŞAK
Gazeteci yazar. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfında Başkan Yardımcısı.
VAHAP COŞKUN
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi. Taraf Gazetesi yazar.
DOĞU ERGİL
Sosyolog, siyaset bilimci, akademisyen.
EROL GÖKA
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi.
MUSTAFA KUMLU
TÜRK-İŞ Genel Başkanı.
FADİME ÖZKAN
Gazeteci. star Gazetesi yazarı.
CELALETTİN CAN
78'liler Vakfı Başkanı.
DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi. Akşam Gazetesi köşe yazarı.
MİTHAT SANCAR
Gazeteci. Taraf Gazetesi yazarı.
LEVENT KORKUT
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Başkanı.
MUSTAFA ARMAĞAN
Araştırmacı yazar. Zaman Gazetesi köşe yazarı.
ALİ BAYRAMOĞLU
Gazeteci. Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı.
AHMET GÜNDOĞDU
MEMUR-SEN Genel Başkanı.
HAYRETTİN KARAMAN
İlahiyat Profesörü.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Sinema oyuncusu.
YÜCEL SAYMAN
Akademisyen. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyesi.
YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı.
VEDAT BİLGİN
Akademisyen. Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı.
FATMA BENLİ
Avukat. Aile Hukuku, İş Hukuku ve Gayrimenkul davaları uzmanı.
ŞEMSİ BAYRAKTAR
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı
KÜRŞAT BUMİN
Gazeteci. Yeni Şafak Gazetesi yazarı.
ORAL ÇALIŞLAR
Gazeteci. Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni.
ORHAN GENCEBAY
Müzisyen.
YILDIRAY OĞUR
Gazeteci. Taraf Gazetesi yazarı.
BENDEVİ PALANDÖKEN
TESK Genel Başkanı.