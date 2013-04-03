Akil İnsanlar kimdir?

Başbakanlık tarafından hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan 'Akil İnsanlar' listesinde, ağırlık gazetecilerde. Hazırlanan listede, akademisyen, hukukçu, sendika ve sivil toplum kuruluşu başkanları, eski milletvekili ve sanatçılardan oluşuyor. Açıklanan isimler arasında gazeteci Oral Çalışlar, akademisyen Beril Dedeoğlu, hukukçu Fatma Benli, sendikacı Mustafa Kumlu, eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve sanatçı Orhan Gencabay var.

İşte 63 kişilik Akil İnsanlar listesi ve meslekleri:

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) dönem başkanı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı.

LALE MANSUR

Sinema ve dizi film oyuncusu.

TARIK ÇELENK

Ekopolitik Düşünce Kuruluşu İcra Kurulu Üyesidir.

KADİR İNANIR

Sanatçı, sinema oyuncusu.

NİHAL BENGİSU KARACA

Gazeteci, Habertürk Gazetesi yazarı.

ŞÜKRÜ KARATEPE

Anayasa doçenti. Dokuz Eylül Üniversitesi kamu yönetimi başkanlığı bölümünde görevli.

MUHSİN KIZILKAYA

Kürt yazar, gazeteci, çevirmen.



ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN

İnsan Hakları Derneği Başkanı.



HÜSEYİN YAYMAN

Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi, Hürriyet gazetesi yazarı.



CAN PAKER

Türk makine mühendisi, yönetici ve sivil toplumcu.

TESEV Başkanı.



SİBEL ERASLAN

Star Gazetesi yazarı.



AYHAN OGAN

Sivil Dayanışma Platformu Başkanı.

MAHMUT ARSLAN

Hak-iş Genel Başkanı.



ABDURRAHMAN DİLİPAK

Yeni Akit gazetesi köşe yazarı.



İZZETTİN DOĞAN

Cem Vakfı genel başkanı. Cem Radyo , Cem TV ve Habercem kurucusu, profesör, uluslararası hukuk uzmanı.



ABDURRAHMAN KURT

TBMM 23. dönem eski AKP Milletvekili



ZÜBEYDE TEKER

Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) Genel Başkanı, aktivist.



MEHMET UÇUM

İş hukuku uzmanı avukat. Anayasa Platformu Sözcüsü.



TARHAN ERDEM

Araştırma şirketi KONDA Yönetim Kurulu Başkanı, Radikal gazetesi köşe yazarı.



AVNİ ÖZGÜREL

Gazeteci. Radikal Gazetesi yazarı.



ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ

İşkadını. Eski Tusiad Başkanı. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı yönetim kurulu üyesi



VEDAT AHSEN COŞAR

Avukat. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı. (Coşar, kendisine yapılan teklifi kabul etmediğini belirterek heyette görev almayacağını açıkladı)



EROL EKİCİ

Genel-İş Sendikası Başkanı. (Ekici, kendisine yapılan teklifi kabul etmediğini belirterek heyette görev almayacağını açıkladı)



HİLAL KAPLAN

Gazeteci. Yeni Şafak Gazetesi yazarı.



FUAT KEYMAN

Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi.



FEHMİ KORU

Gazeteci. Star Gazetesi yazarı.



BASKIN ORAN

Siyasetçi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi.



YILMAZ ENSAROĞLU

Siyaset, Ekonomi, ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETAV) hukuk ve insan hakları direktörü.



KEZBAN HATEMİ

Avukat. İslam hukuku, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ve hayvan hakları uzmanı.



MEHMET EMİN EKMEN

23. Dönem AKP Batman milletvekili.



MURAT BELGE

Yazar, çevirmen, siyasi aktivist ve akademisyen. Taraf Gazetesi köşe yazarı.



FAZIL HÜSNÜ ERDEM

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi.



YILMAZ ERDOĞAN

Oyuncu, yazar ve yönetmen.



ETYEN MAHÇUPYAN

Gazeteci, yazar. Zaman Gazetesi köşe yazarı.



LAMİ ÖZGEN

KESK Genel Başkanı.



AHMET FARUK ÜNSAL

MAZLUMDER Genel Başkanı.

AHMET TAŞGETİREN

Gazeteci yazar. Bugün Gazetesi köşe yazarı.

BERİL DEDEOĞLU

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı.



CEMAL UŞŞAK

Gazeteci yazar. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfında Başkan Yardımcısı.



VAHAP COŞKUN

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi. Taraf Gazetesi yazar.



DOĞU ERGİL

Sosyolog, siyaset bilimci, akademisyen.



EROL GÖKA

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi.



MUSTAFA KUMLU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı.



FADİME ÖZKAN

Gazeteci. star Gazetesi yazarı.



CELALETTİN CAN

78'liler Vakfı Başkanı.



DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi. Akşam Gazetesi köşe yazarı.



MİTHAT SANCAR

Gazeteci. Taraf Gazetesi yazarı.



LEVENT KORKUT

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Başkanı.



MUSTAFA ARMAĞAN

Araştırmacı yazar. Zaman Gazetesi köşe yazarı.



ALİ BAYRAMOĞLU

Gazeteci. Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı.



AHMET GÜNDOĞDU

MEMUR-SEN Genel Başkanı.



HAYRETTİN KARAMAN

İlahiyat Profesörü.



HÜLYA KOÇYİĞİT

Sinema oyuncusu.



YÜCEL SAYMAN

Akademisyen. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyesi.



YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı.



VEDAT BİLGİN

Akademisyen. Gazi Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı.



FATMA BENLİ

Avukat. Aile Hukuku, İş Hukuku ve Gayrimenkul davaları uzmanı.



ŞEMSİ BAYRAKTAR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı



KÜRŞAT BUMİN

Gazeteci. Yeni Şafak Gazetesi yazarı.



ORAL ÇALIŞLAR

Gazeteci. Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni.



ORHAN GENCEBAY

Müzisyen.



YILDIRAY OĞUR

Gazeteci. Taraf Gazetesi yazarı.



BENDEVİ PALANDÖKEN

TESK Genel Başkanı.