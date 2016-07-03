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Yaşam

Bayramda uzun yol çilesi; 6 saatlik İstanbul-Ankara yolculuğu 13 saate çıktı!

Seyahat sürelerinin uzaması nedeniyle birçok firma ek molalar verdi

03 Temmuz 2016 19:46

Ali Aslangül

Kamuda idari izinlerle birlikte 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler hafta sonundan itibaren yollara düşünce şehirlerarası uzun yolculuklar trafik çilesine dönüştü. Normal şartlarda yarım saatlik mola ile 6 saat süren Ankara yolculuğu yoğun trafik nedeniyle 13 saati aşkın bir zaman dilimine yayıldı. Yolcular önceki bayramlarda bu kadar yoğunlukla karşılaşmadıklarını belirtirken, mola yerlerinde de kalabalıklar nedeniyle tuvaletlerde uzun kuyruklar oluştu.

Cuma gecesi 00.00’dan sonra İstanbul çıkışından itibaren hissedilen trafik yoğunluğu zaman zaman durma noktasına geldi. Seyahat sürelerinin uzaması nedeniyle birçok firma ek molalar verdi.

 

Şoförler yasağı deldi 

 

Ankara Otogarı'na (AŞTİ) girmeye çalışan otobüsler uzun kuyruklar oluştururken, otobüsteki yolcular otogara ulaşabilmek için saatlerce bekledi. Bazı yolcular otobüslerden inerek yürümeyi tercih etti. Otobüs şoförleri yasak olmasına rağmen, vatandaşların tepki göstermesi üzerine yol ortasında yolcuları indirmek zorunda kaldı.

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