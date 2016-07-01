Bayram trafiği çilesi erken başladı

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler trafik çilesi çekmeye başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaşırken, TEM yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Hasarlı kazalar nedeniyle araç konvoylarının oluştuğu güzergahta ulaşım zaman zaman aksadı.

Sürücüler saat 16.30 itibariyle Anadolu Yakası istikametinde Mahmutbey gişelerden Hasdal'a 99 dakikada ulaşabiliyorlar. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

TEM Ankara yönünde yoğunluk

DHA'nın haberine göre; trafiğe yakalanmamak için sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkanlar, TEM’in Ankara yönünde yoğunluğa yol açtı. TEM’in Abant, Bolu, Yeniçağa ve Gerede kesimlerinde görülen yoğunluk, zaman zaman maddi hasarlı kazaların da meydana gelmesiyle arttı. Uzun araç konvoyları oluşurken trafik bazen durma noktasına geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri ise bayram yoğunluğu nedeniyle güzergahlarda denetimlerini arttırdı.

Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Sürücüler tepkili

TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde trafikte bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde oluşan trafik sürücülere zor anlar yaşattı.



İzmit yönüne gitmek isteyen vatandaşlar uzun araç kuyruğu karşısında tepkilerini dile getirdi. Trafikte kalan bir sürücü, "İki saattir yoldayım. Çamlıca gişelerden Kurtköy'e iki saatte geldim. Bayram trafiği erken başladı" dedi.