T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayram trafiği çilesi erken başladı

Tatil için yola çıkan araçlar TEM'de Ankara yönünde yoğunluğa yol açtı

01 Temmuz 2016 20:12

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler trafik çilesi çekmeye başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaşırken, TEM yolunun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu. Hasarlı kazalar nedeniyle araç konvoylarının oluştuğu güzergahta ulaşım zaman zaman aksadı.

Sürücüler saat 16.30 itibariyle Anadolu Yakası istikametinde Mahmutbey gişelerden Hasdal'a 99 dakikada ulaşabiliyorlar. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

 

TEM Ankara yönünde yoğunluk

 

DHA'nın haberine göre; trafiğe yakalanmamak için sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkanlar, TEM’in Ankara yönünde yoğunluğa yol açtı. TEM’in Abant, Bolu, Yeniçağa ve Gerede kesimlerinde görülen yoğunluk, zaman zaman maddi hasarlı kazaların da meydana gelmesiyle arttı. Uzun araç konvoyları oluşurken trafik bazen durma noktasına geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri ise bayram yoğunluğu nedeniyle güzergahlarda denetimlerini arttırdı.

Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimlerine aralıksız devam ediyor.

 

Sürücüler tepkili

 

TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde trafikte bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde oluşan trafik sürücülere zor anlar yaşattı.


İzmit yönüne gitmek isteyen vatandaşlar uzun araç kuyruğu karşısında tepkilerini dile getirdi. Trafikte kalan bir sürücü, "İki saattir yoldayım. Çamlıca gişelerden Kurtköy'e iki saatte geldim. Bayram trafiği erken başladı" dedi. 

ETİKETLER

bayramtrafikçileankaratem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24