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İstanbul'da bayram için güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul giriş ve çıkışlarında şüpheli araçlar ve kişilere uygulama yapılıyor

01 Temmuz 2016 21:42

Ramazan Bayramı tatili süresince İstanbul'da güvenlik önlemleri artırılırken, kente giriş ve çıkışlardaki kontroller de yoğunlaştırıldı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul'un giriş noktalarında şüpheli gördükleri kişi ve araçlarda kontrolleri artırdı.

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü de sürücülere gönderdiği mesajda, "Gideceğiniz yere erken ulaşmaya çalışmak, hiç ulaşamama riskini almak demektir. Can güvenliğiniz için yasal hız limitlerini aşmayınız'' ve ''Aşırı hız her bayram onlarca insanı sevdiklerinden ayırıyor. Can güvenliğiniz için yasal hız limitlerini aşmayınız'' uyarılarını yaptı.

 

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