İstanbul'da bayram için güvenlik önlemleri artırıldı

Ramazan Bayramı tatili süresince İstanbul'da güvenlik önlemleri artırılırken, kente giriş ve çıkışlardaki kontroller de yoğunlaştırıldı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul'un giriş noktalarında şüpheli gördükleri kişi ve araçlarda kontrolleri artırdı.

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü de sürücülere gönderdiği mesajda, "Gideceğiniz yere erken ulaşmaya çalışmak, hiç ulaşamama riskini almak demektir. Can güvenliğiniz için yasal hız limitlerini aşmayınız'' ve ''Aşırı hız her bayram onlarca insanı sevdiklerinden ayırıyor. Can güvenliğiniz için yasal hız limitlerini aşmayınız'' uyarılarını yaptı.