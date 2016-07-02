Bayram’da trafik kazalarına dikkat!

Son 10 yılda ramazan bayramında 14 bin 644 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 728 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 133 kişi de yaralandı. MMO, bayramda trafiğe çıkanları uyarıyor.

bianet’in haberine göre, Son 10 yılda ramazan bayramında 14 bin 644 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 728 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 133 kişi de yaralandı.



Kazalar insan kaynaklı

Makine Mühendisleri Odası da yaptığı açıklamada trafikteki araç sayısının artışına pararlel olarak trafik kazalarının da arttığına dikkat çekti.

TUİK istatistiklerine göre 2014 yılında karayollarında yaşanan 1.199.010 kazada; 3.524 vatandaşımız hayatını kaybetti, 285.059 kişi ise yaralandı.

Yaşanan kazaların sebeplerine bakıldığında; yüzde 88,62'si sürücü hatası; yüzde 9,38'i yaya hatası; yüzde 0,95'i yol kusuru; yüzde 0,58'i ise araçlara ait kusurlar olarak tespit edildi.

Yani yaşanan kazaların büyük bir kısmı insan faktöründen kaynaklanıyor.

Aşırı hız, hatalı sollama, uyuma

MMO, insana bağlı trafik kazalarının sebepleri arasında başta gelen hususları şöyle sıraladı; aşırı hız, hatalı sollama, direksiyon başında uyuma ve emniyet kemeri takılmaması.

Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların yüzde 24'ü hiç zarar görmeden kazayı atlatmakta, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran yüzde 6'ya kadar düşmekte. Emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu ülkelerde ölüm ve yaralanma oranları, kullanımın zorunlu olmadığı ülkelere göre yüzde 40 daha az.

Araçlarımızdaki ekipmanlar eksiksiz olmalı

MMO araçları trafiğe çıkmadan önce uyarıyor:

Araçlarınızdaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi önem arz eden ekipmanların yola çıkmadan önce tam ve eksiksiz olduğu kontrol edilmeli. Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik sistemi, hidrolik sistemi, motor yağı, anti friz vb. konularındaki bakımları da yetkili servislerde mutlaka yapılmalı.

LPG kontrolleri eksiksiz yaptırılmalı

Trafikte yer alan LPG'li araçların bakım ve kontrolü, can ve mal güvenliği açısından son derece önemli.

Sürücüler LPG`li araçlarını 6 ayda bir veya 10 000 km'de bir mutlaka bakıma sokmalı, Makina Mühendisleri Odası LPG/CNG Gaz Sızdırmazlık Araç Kontrol İstasyonlarında araçlarını kontrol ettirmeli. LPG`li araç sürücüleri, muayene sonrası araçlarından gaz kokusu gelmesi durumunda bu kontrolü ücretsiz olarak istasyonlarımızda yaptırabilirler.

Yollardaki tadilat çalışmalarına dikkat edilmeli

Yeni yol yapımı ve yol tadilatlarındaki ikazların yeterli olmaması nedeniyle kazaların meydana geldiği de bir gerçek. Bu kısımlardaki uyarıcı ve ikaz levhalarının eksiksiz bir şekilde konulması ve dış etkenlerden (rüzgar, kar, yağmur, insan müdahalesi vb.) etkilenmeyecek şekilde sabitlenmesi gerekiyor.