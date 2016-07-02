T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayram’da trafik kazalarına dikkat!

Son 10 yılda ramazan bayramında 14 bin 644 kaza meydana geldi

02 Temmuz 2016 19:53

Son 10 yılda ramazan bayramında 14 bin 644 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 728 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 133 kişi de yaralandı. MMO, bayramda trafiğe çıkanları uyarıyor.

bianet’in haberine göre,  Son 10 yılda ramazan bayramında 14 bin 644 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 728 kişi hayatını kaybetti, 31 bin 133 kişi de yaralandı. 
 

Kazalar insan kaynaklı

 

Makine Mühendisleri Odası da yaptığı açıklamada trafikteki araç sayısının artışına pararlel olarak trafik kazalarının da arttığına dikkat çekti.

TUİK istatistiklerine göre 2014 yılında karayollarında yaşanan 1.199.010 kazada; 3.524 vatandaşımız hayatını kaybetti, 285.059 kişi ise yaralandı.

Yaşanan kazaların sebeplerine bakıldığında; yüzde 88,62'si sürücü hatası; yüzde 9,38'i yaya hatası; yüzde 0,95'i yol kusuru; yüzde 0,58'i ise araçlara ait kusurlar olarak tespit edildi.

Yani yaşanan kazaların büyük bir kısmı insan faktöründen kaynaklanıyor. 

 

Aşırı hız, hatalı sollama, uyuma

 

MMO, insana bağlı trafik kazalarının sebepleri arasında başta gelen hususları şöyle sıraladı; aşırı hız, hatalı sollama, direksiyon başında uyuma ve emniyet kemeri takılmaması.

Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların yüzde 24'ü hiç zarar görmeden kazayı atlatmakta, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran yüzde 6'ya kadar düşmekte. Emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu ülkelerde ölüm ve yaralanma oranları, kullanımın zorunlu olmadığı ülkelere göre yüzde 40 daha az.

Araçlarımızdaki ekipmanlar eksiksiz olmalı 

 

MMO araçları trafiğe çıkmadan önce uyarıyor:

 

Araçlarınızdaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi önem arz eden ekipmanların yola çıkmadan önce tam ve eksiksiz olduğu kontrol edilmeli. Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik sistemi, hidrolik sistemi, motor yağı, anti friz vb. konularındaki bakımları da yetkili servislerde mutlaka yapılmalı.

 

LPG kontrolleri eksiksiz yaptırılmalı

 

Trafikte yer alan LPG'li araçların bakım ve kontrolü, can ve mal güvenliği açısından son derece önemli.  

Sürücüler LPG`li araçlarını 6 ayda bir veya 10 000 km'de bir mutlaka bakıma sokmalı, Makina Mühendisleri Odası LPG/CNG Gaz Sızdırmazlık Araç Kontrol İstasyonlarında araçlarını kontrol ettirmeli. LPG`li araç sürücüleri, muayene sonrası araçlarından gaz kokusu gelmesi durumunda bu kontrolü ücretsiz olarak istasyonlarımızda yaptırabilirler.

 

Yollardaki tadilat çalışmalarına dikkat edilmeli

 

Yeni yol yapımı ve yol tadilatlarındaki ikazların yeterli olmaması nedeniyle kazaların meydana geldiği de bir gerçek. Bu kısımlardaki uyarıcı ve ikaz levhalarının eksiksiz bir şekilde konulması ve dış etkenlerden (rüzgar, kar, yağmur, insan müdahalesi vb.) etkilenmeyecek şekilde sabitlenmesi gerekiyor. 

ETİKETLER

Bayramramazankazadikkatuyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24