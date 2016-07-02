Bakan açıkladı; bayramda hava nasıl olacak?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde uzun yıllar ortalamaları civarında olmasının beklendiğini, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde zaman zaman sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Eroğlu'nun yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatili süresince yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Eroğlu, "Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yurdun iç, güney ve batı kesimlerinin genel olarak parçalı ve az bulutlu geçmesini bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde özellikle de Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin yakınlarında bayram tatili süresince zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edildiğini söyleyen Eroğlu, "Bu yüzden bölgede sel ve su baskını riski ile birlikte toprak doygunluğa ulaşacağından, heyelan tehlikesi olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Hava sıcaklığında bayram tatili süresince önemli bir değişiklik olmayacağını ve sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini ifade eden Bakan Eroğlu, "Özellikle Doğu Karadeniz'de beklenen yağışlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalılar. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi can ve mal emniyeti açısından önem arz ediyor" açıklamasını yaptı.

Yüksek sıcaklıkların görüldüğü günlerde meydana gelebilecek orman yangın riskine karşı halktan gerekli özeni göstermelerini beklediklerini vurgulayan Eroğlu, Ramazan Bayramı'nın bütün Müslüman alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını dileyerek sözlerini tamamladı. Bayram tatili süresince gün gün beklenilen hava durumu tahminleri ise şöyle:

- 2 Temmuz 2016 Cumartesi günü: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyı illerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

- 3 Temmuz 2016 Pazar günü: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

- 4 Temmuz 2016 Pazartesi (Arefe günü): Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz kıyılarının doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

- 5 Temmuz 2016 Salı (Bayramın 1. Günü): Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyı illeri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

- 6 Temmuz 2016 Çarşamba (Bayramın 2. Günü): Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

- 7 Temmuz 2016 Perşembe (Bayramın 3. Günü): Ülkemizin Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatilinin daha sonraki günlerinde ise yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olmaya devam edeceği tahmin edildi.