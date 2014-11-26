Bayraktar 'ne yaptıysam Başbakan'ın talimatıyla yaptım' sözlerini üzüntüden söylemiş!

Yayın yasağı gölgesinde toplanan Meclis Soruşturma Komisyonu’nda Erdoğan Bayraktar kendisini, ‘kanunsuz bir işlem yapmadım’ sözleriyle savundu.



Dört eski bakan ile ilgili Soruşturma Komisyonu, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AKP Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar'ı "şüpheli" sıfatıyla dinledi.



Bayraktar’a NTV’de istifasına neden olan ve "Ne yaptıysam başbakanın talimatıyla yaptım" dediği videosu izlettirildi.

'Biz Başbakan'a usulsüz işlem sunmayız'

Bayraktar’ın videodan sonra bu sözlerini soran muhalefete, açıklama için “O anın verdiği üzüntüyle” dediği kaydedildi. Bayraktar’ın, “Biz Başbakana usulsüz bir işlem sunmayız başbakan da usulsüz işlemi onaylamaz” dediği belirtiliyor.

Komisyonda, CHP, MHP ve HDP, yayın yasağı başvurusu yapan komisyon başkanı AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’ye yüklendi.



Muhalefet, iç tüzük uyarınca böyle bir yetkinin komisyon başkanına verilmediğini ve bugüne kadar böyle bir usulün olmadığını söyledi.



HDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, “Komisyon kararı olmadan böyle bir şey yapılması doğru ve hukuki değil” dedi. CHP ve MHP ve HDP komisyon başkanı Köylü'ye ‘tek başınıza karar alamazsınız” dedi. Böyle bir kararın komisyonda oylanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan CHP, 17 Aralık soruşturmasının emniyet mensubu Yakup Saygılı’nın dinlenilmesi talebinde bulundu.