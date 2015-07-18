CHP'li İlgezdi, ihaleye çıkardığı park projesini o rezidansları yapan CHP'li müteahhide vermiş!

Günlerdir kamuoyu gündeminde olan CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi Gamze İlgezdi hakkındaki rezidans iddiaları konusunda yeni detaylar ortaya çıktı. Battal İlgezdi’nin kendi arsası üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırdığı müteahhidin, Ataşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu’nun o tarihteki CHP’li başkanı Ali Emrah Büyük olduğu ortaya çıktı. Bu inşaatı yapan şirketin bir diğer ortağı olan Mehmet Ali Uzunlar’ın Ataşehir’deki 53 dönümlük Erguvan Barış Parkı’ndaki sosyal tesis ihalesini ‘pazarlık’ yöntemiyle kazandığı anlaşıldı.

Müteahhit imar komisyonu başkanı

Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre İlgezdi, 2009 yılında Ataşehir Belediye Başkanı olduğunda CHP’den Ataşehir Belediye Meclis Üyeliği’ne seçilen Ali Emrah Büyük de Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanlığı’na geldi. (Büyük 2014’te bu görevden ayrıldı.) Aynı zamanda eski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı CHP’li Hüseyin Büyük’ün oğlu olan Emrah Büyük, 2005 yılında kurulan Büyük Uzunlar İnşaat A.Ş.’nin yüzde 50 hissedarı. Ticaret sicili kayıtlarına göre, bu şirketin diğer ortakları ise Mehmet Ali Uzunlar (Yüzde 25 hisse), Salih Cihan Uzunlar (Yüzde 9.4), Ozan Uzunlar (Yüzde 9.4) ve Suna Uzunlar (Yüzde 6.2).

İlgezdi, 2009 yılında belediye başkanı seçildiğinde, el attığı projelerden biri Ataşehir’de imar planında adı “Park ve Rekreasyon Alanı”, yani halka açık park ve eğlence-açık hava etkinlikleri alanı olarak geçen 53 dönümlük bir arazinin durumu oldu. Ataşehir Belediye Meclisi, 1 Mart 2010 tarihinde bu arazi için -2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci Maddesinin “g” bendi kapsamında ihale edilmek üzere- Belediye Başkanı İlgezdi’ye oy çokluğu ile yetki verdi. İlgezdi’nin yetkili kılınmasından tam 19 gün sonra Buz İnşaat A.Ş. kuruldu. Bu şirketin sahipleri ise Ataşehir İmar Komisyonu Başkanı Ali Emrah Büyük’ün, Büyük Uzunlar inşaat şirketinden ortağı olan Uzunlar Ailesi’nden isimlerdi. Ticaret Sicili Gazetesi’nin kayıtlarına göre, 19 Mart 2010 tarihinde kuruluşu tescil edilen bu şirketin müştereken üç ortağı var. Bunlar, Mehmet Ali Uzunlar, Dursun Ali Uzunlar ve Salih Cihan Uzunlar.

Buz İnşaat A.Ş.’nin üç ortağından ikisi (Mehmet Ali Uzunlar ve Salih Cihan Uzunlar) Büyük Uzunlar A.Ş.’nin de ortakları.

İlginç bir nokta daha var. Ticaret sicili kayıtlarına göre, 30 Ağustos 2005 tarihinde kurulan Büyük Uzunlar İnşaat A.Ş. ile 2010 yılında kurulan Buz İnşaat A.Ş. aynı adreste, Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi No: 411 Daire 10 Kadıköy adresinde kayıtlı gözüküyorlar.

İhalede Buz’a davet yapılınca

Ataşehir Belediye Encümeni, Belediye Meclisi’nden yetki alındıktan sonra 11 Mayıs 2010’da park ve rekreasyon alanını, 30 yıllığına işletmeye açılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi gereğince pazarlık yani davet usulü ile 3.522.638.30 TL+KDV bedelle ihaleye açılmasına karar verdi.

Pazarlık usulü ihalelerin önemli bir özelliği var. Bu yöntemde, ihaleyi açan taraf (belediye), katılacak firmaları kendisi belirleyip sadece onları çağırarak pazarlık yapıyor. 1 Haziran 2010 tarihinde düzenlenen ilk ihaleye davet edilen üç şirketten biri, 19 Mart 2010 tarihinde kurulmuş olan Buz İnşaat A.Ş. oldu. Davet alan diğer iki şirket ise Çizgi Yat İmalat Turizm Sanayi Limited Şirketi’yle, Mert Metal Sac Boru Profil Taahhüt Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi oldu. Bu ihaleyi dördüncü turda Buz İnşaat A.Ş. kazandı. Ancak bu ihale belediye tarafından iptal edildi ve ikinci kez ihaleye çıkıldı.

Yine davet usulü yapılan bu ihaleye bu kez yalnızca iki firma katıldı: Buz İnşaat ve Çizgi Yat İmalat Turizm Limited. 30 yıl süreyle işletilmek üzere 4.5 milyon TL+KDV keşif bedeliyle çıkılan ikinci ihale, 22 Temmuz 2010 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan yine Buz İnşaat A.Ş. oldu. Buz, 30 yıl işleteceği 53 dönümlük alan için belediyeye yılda 39 bin TL kira ile cirodan yüzde 1.02 pay ödemeyi kabul etti.

Park işletmeye açıldığında tesis olarak Adanalı Hasan Kolcuoğlu, Köz Kanat, Belluga Balık ve Foça Balık restoranları ve müşteriler için de ücretli otoparklar da hizmete girdi. Alana yürüyüş yolu, çocuk parkı ile açık hava cimnastik aletleri de kondu. Parka “Erguvan Barış Parkı” adı verildi. (İlgezdi’nin yarı yarıya ortağı olduğu şirketin adı Erguvan İnşaat Limited A.Ş.) Buz İnşaat, işletme hakkını aldığı bu alanda hizmet veren dört restorandan düzenli bir kira geliri elde ediyor, ayrıca otoparklardan da gelir sağlıyor. Kaba bir hesaplama yapıldığında Buz A.Ş.’nin belediyeye ödediği ihale bedelini çok uzun olmayan bir dönem içinde çıkarttığı tahmin ediliyor.

Arsasından Buz Rezidans doğdu

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bu ihaleden bir süre sonra şahsına ait olan bir arsayı kat karşılığı müteahhide verdi. Buradaki gelişmeler belgeler üzerinden incelendiğinde şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:

İlgezdi, yüzde 50 hissesine sahip olduğu Erguvan İnşaat Şirketi’ne kayıtlı olan ve yine Ataşehir sınırları içinde bulunan bir arsadaki 1.137 metrekarelik payını 16 Şubat 2011 tarihinde 675 bin TL karşılığında satın aldı.

İlgezdi, yaklaşık üç ay sonra 17 Mayıs 2011 tarihinde bu Ataşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Ali Emrah Büyük’ün yüzde 50 hisseye sahip olduğu Büyük Uzunlar A.Ş.’ye kat karşılığı devretti. Şirketin diğer ortaklarından ikisi, bir yıl önce Ataşehir’in Erguvan Parkı ihalesini kazanan Buz İnşaat A.Ş.’nin de ortakları olan Mehmet Ali Uzunlar ile Salih Cihan Uzunlar’dı.

Bu arsa üzerinde yükselen 28 katlı, 115 daireli lüks apartman binası “BUZ Rezidans” adını taşıyor. İlgezdi, yaptığı anlaşma çerçevesinde 17 dairenin sahibi oldu. Bu rezidansta 1+1 dairelerin fiyatı 400 bin TL, 2+1 dairelerin fiyatı ise 500 bin TL’den başlıyor. İlgezdi, devir karşılığı aldığı 17 daireden ikisini sattığını, kalanları eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile iki kızının üzerine yaptığını belirtti.

İlgezdi: Adam yeni değil yıllardır inşaat yapıyor

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, “İmar Komisyonu Başkanınızın müteahhitliğini yaptığı binada 17 dairenizin olmasını nasıl açıklıyorsunuz?” sorusuna “Kendi arsamı kat karşılığı vermişim. Belediyenin malını mülkünü vermemişim. Bu arsa belediye başkanı olmadan 4 yıl önce aldığım arsa. Ayrıyeten bu işin devletle, belediyeyle hiçbir alakası yok. Şahsımla alakalı bir olay” karşılığını verdi. İlgezdi, bu durumu etik bulup bulmadığı yolundaki bir başka soru üzerine ise şöyle dedi:

“Adam (Emrah Büyük) yeni yapmıyor ki. Yıllardır inşaat yapıyor...”