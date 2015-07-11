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Kılıçdaroğlu'ndan rezidans iddialarına ilişkin açıklama: Kızıma haram yememesini öğrettim

'Hepsi onurlular, pırıl pırıl insanlar'

11 Temmuz 2015 01:10

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’nin Ataşehir’deki Buz Rezidans’ta 17 dairelerinin olduğu, rezidansta daire sahibi olan isimlerden birininde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’na ait rezidans iddialarına ilişkin, “Onlar alın teri ile kazandılar, kul hakkı yemediler, hırsızlık yapmadılar. Onlarla gurur duyuyorum, onları seviyorum, onlarla her zaman övünç duyuyorum” dedi.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da katıldığı bir iftar programı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun Ataşehir Buz Rezirdans’ta oturduğu lüks dairesine ilişkin sorulara, “Onlar cevap verdiler. Kızıma haram yememesini öğrettim. Kul hakkı yememesini öğrettim. Onlar bunu gayet iyi biliyorlar. Hepsi onurlular, pırıl pırıl insanlar. Onlarla gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Onlar alın teri ile kazandılar, kul hakkı yemediler, hırsızlık yapmadılar. Onlarla gurur duyuyorum, onları seviyorum, onlarla her zaman övünç duyuyorum” diye yanıt verdi.

 

 

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