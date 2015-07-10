CHP'li İlgezdi'nin evinde rezidans kavgası: Al malını, çal başına!

Kendisi ve eşi İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’nin Ataşehir’deki Buz Rezidans’ta 17 dairelerinin olduğunun ortaya çıkmasının ardından konuşan CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, eşiyle ilgili olarak “Öyle bir duruma düştü ki, bir gün bana ‘Al malını başına çal’ dedi” ifadelerini kullandı.

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’nin Ataşehir’deki Buz Rezidans’ta 17 dairelerinin olduğu ortaya çıktı. Rezidansta daire sahibi olan isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu... Zeynep Kılıçdaroğlu, Buz Rezidans'ta bir dairesinin bulunduğunu doğruladı, ancak rakam konuşmaktan kaçındı. Zeynep Kılıçdaroğlu, daireyi kendi birikimi ve ailesinin desteğiyle aldığını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü Ömer Tuncay Ceylan’ın da bir dairesi olduğu iddialar arasında. Ömer Tuncay Ceylan, iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Mal varlığıyla ilgili tartışmaları Hürriyet’ten Yalçın Bayer’e değerlendiren Battal İlgezdi, söz konusu rezidansın da bulunduğu 1.113 metrekarelik arsayı 2004 ve 2005’te aldığını, 2011’de kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle müteahhide verdiğini iddia etti. İlgezdi, arsa karşılığı devri olarak 17 daire aldığını savundu. Battal İlgezdi, 2009 yılında Ataşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

'Ben şerefsiz değilim'

Yalçın Bayer’in Hürriyet gazetesini bugünkü (10 Temmuz 2015) nüshasında, “Ben şerefsiz değilim” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, dün bir anda ortaya çıktı ve öğle üzeri bizi aradı; kendisinin ve eşinin üzerindeki dairelerle ilgili gelişmeleri kendince 'haklı' saydığı görüşlerle anlattı.

Özellikle, dairelere başkan olmadan önce nasıl sahip olduğunu, bunları şimdiki eşi Dt. Gamze Akkuş İlgezdi ve 3.5 yaşındaki kızları ile ilk eşinden olan 29 yaşındaki kızının üzerine hangi düşünce ile yaptığını açıklarken; eşinin yemin ederken sol elini kaldırmasının 'havuz medyası'nı rahatsız ettiğini, iki gazetenin kampanya açtığını söyledi. "Ben arkadaşım Hüseyin Sağ'ı dövdürecek kadar şerefsiz biri değilim'" dedi.

Konuşma 20 dakika kadar sürdü. Anlatırken biz de araya sorular sorduk. Özetlersek...

İlk sözleri, "Ben 2009'da belediye başkanı olmadan önce aldığım arsayı kat karşılığı verdim; 1 artı 1, 1 artı 2 daireler aldım. Mal varlıklarımı da eşim ve iki kızıma dağıttım. Yasa çerçevesinde yaptım bunları; onların geleceğini güvence altına almak istedim. Yarın halimizin ne olacağı belli değil çünkü..." oldu.

Sorduk:

Kılıçdaroğlu'nun kızına, özel kalem müdürüne de vermişsiniz.

Yazdıkları yüzde yüz yalandır. Gazetelere doğru nedir diye dosyalar gönderdim; ama yazmıyorlar ki. Sonra yaptığımız o binanın bir metre kaçağı yoktur.

Hüseyin Sağ ile dostluğunuz biliniyor. Siz mi dövdürdünüz? Samimi olarak doğru söyleyiniz lütfen.

Hüseyin'i çok severim ama ona kırgınlığım var. Hüseyin, 20 yıl önceki binaları şikâyet edip duruyor. Özel bir meselem katiyen yoktur. Sonra bir şey söyleyeyim mi, Hüseyin eşimle aynı köydendir. (Erzurum Aşkale)

Gelişmeler sizin veya bir yakınınızın yaptırdığına ilişkin görüşlere ağırlık kazandırmıyor mu sizce?

Ahlaksız bir iddia; bir tertip içinde olamam...

Beni ikna etmeniz zor.

Bende yalan dolan olmaz abi...

Enişteler, yengeler kim?

Hepsi palavra... Gamze Hanım, pazartesi bu konuda açıklama yapacak. Saklı gizli hiçbir şeyimiz yok.

(...)

Ben kredi kartlarımın kopyasını doğrudan İçişleri Bakanlığı'na gönderen bir adamım...

Kamuoyunda şöyle bir algı var, ortaya çıkan belgelerde Gamze Hanım'ın üzerinde neredeyse 50 trilyonluk gayrimenkul var.

Yahu bu kadın 20 yıl diş tabipliği yapmış; Range Rover arabası, iki dairesi ve 400 bin TL parası vardı.

Hüseyin Sağ'a geçmiş olsun dediniz mi?

Aramaz olur muyum? Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Bey'i aradım, ona "Hüseyin'i sevdiğimi söyleyin, ama çok kırgınım deyin" dedim.

(Bize göre, Ataşehir ve İlgezdilerle ilgili bilgileri Hüseyin Sağ'ın verdiğini düşünüyorlar.)

‘Avukat sahtekârlık yaptı’

Dün köşemizde vardı; belediyenizin hukuk işleri müdürü Av. Erdal Ilıkgöz'ün de, Hüseyin Sağ gibi dövüldüğü anlatılıyordu.

Bu avukat için ne diyeyim, ben onu bir vatandaşın arsasını sahte evraklarla üzerine geçirirken, belediyede yakaladım. Adam, Hazine'den 1980'de arsa almış (Örnek Mahallesi'nde 420 m2), tapu vermek zorundasınız. O hâlâ inceliyormuş; yapmadığı söylenince işine son verdim.

Sağ'dan daha ağır dövülmüş; Hüseyin spor yaptığı için gardını tam almış, bayılmış; ama Ilıkgöz yıkılmış kalmış.

‘Al malını başına çal’

Yok canım, bir müvekkili tarafından dövüldüğü ortaya çıktı.

Sizin hakkınızda İçişleri Bakanlığı'na ciddi suç duyurularında bulunmuş.

Yoksa öyle şey, palavra...

Gamze İlgezdi...

Kadına yazık, sol elini inanarak kaldırılıyor. Yaptıklarını, duruşunu doğru buluyorum; sonuna kadar da yanındayım karımın. Öyle bir duruma düştü ki, bir gün bana 'Al malını başına çal' dedi.

Arsa ve rezidans işini bir kere daha anlatır mısınız?

2004 ve 2015 yıllarında aldığım 1.113 metrekarelik arsayı, 17.05.2011 yılında kat karşılığı inşaat sözleşmesi olarak müteahhide verdim. Bu anlaşma sonunda, arsa karşılığı devri olmak üzere 17 daire aldım. 24.12.2013'te 1'ini, 12.03.2015'de 1'ini olmak üzere 2 adedini sattım. Geri kalanını ise eşim ve büyük kızım adına tapulandırdım.

Eşim Gamze İlgezdi'nin Meclis'teki yemin töreninden sonra başlayan bu itibarsızlaştırma kampanyasında kullanılan bilgilerin hemen hepsi yargıya zamanında intikal ettirdiğim konulardır. (Göztepe Meteoroloji yerindeki binada) 16 ay önce aldığımız konuta ilişkin yalan bilgilerle kamuoyu oluşturulmak isteniyor. 16 ay önce aldığımız konuta ilişkin yalan bilgilerle kamuoyu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Birleştirilmiş üç konutun toplam bedeli 3.168.000 TL'dir. Bu para eşim ve benim kendi hesaplarımdan ödediğim paradır. Konut için aldığımız 1 milyon TL'lik kredinin belgesi ve banka tarafından konutun ipotek altına alınması ve diğer belgeleri en hızlı bir şekilde size ulaştırabilirim.