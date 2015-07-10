O rezidansta CHP liderinin özel kalem müdürünün de dairesi mi var?

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’nin 17, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu’nun bir dairesinin bulunduğu Ataşehir’deki Buz Rezidans’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü Ömer Tuncay Ceylan’ın da dairesinin olduğu öne sürüldü. Ömer Tuncay Ceylan’dan iddialara ilişkin açıklama gelmezken, Hürriyet’ten Yalçın Bayer’e konuşan Battal İlgezdi iddialara ilişkin “Yüzde yüz yalandır” dedi.

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’nin Ataşehir’deki Buz Rezidans’ta 17 dairesi olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu da bir dairesi olduğunu doğruladı.

Zeynep Kılıçdaroğlu, daireyi kendi birikimi ve ailesinin desteğiyle aldığını söyledi ancak rakam vermekten kaçındı.

Hürriyet’ten Yalçın Bayer’e konuşan Battal İlgezdi ise söz konusu rezidansın da bulunduğu 1.113 metrekarelik arsayı 2004 ve 2005’te aldığını, 2011’de kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle müteahhide verdiğini iddia etti. İlgezdi, arsa karşılığı devri olarak 17 daire aldığını savundu.

İddialar ne?

Buz Rezidans’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalem müdürü Ömer Tuncay Ceylan’ın da bir dairesi olduğu öne sürüldü.

Güneş gazetesinin dünkü (9 Temmuz 2015) nüshasında, “Kasetle geldi, rezidansla gidecek” başlıklı manşet haberinde Ömer Tuncay Ceylan’a ilişkin şu iddialara yer verilmişti:

"İmar yolsuzluğu üzerinde yükselen Ataşehir'deki BUZ Rezidansın 17. katındaki 87 numaralı daire, tapuda Kemal kızı Zeynep Kılıçdaroğlu üzerine kayıtlı. Zeynep Kılıçdaroğlu daireyi bundan tam bir yıl önce 10 Temmuz 2014 tarihinde satın almış. Ancak BUZ rezidanstaki bu lüks dairesi için ne kadar ödediği bilinmiyor. Aynı rezidansta Kılıçdaroğlu'nun damadı Cenk Nadir'in dairesi, Özel Kalemi Ömer Tuncay Ceylan'ın dairesi ve Alaşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi CHP'li vekil Gamze Akkuş İlgezdi'nin 12 adet dairesi bulunmakta."

Sabah gazetesinin bugünkü (10 Temmuz 2015) nüshasında, “CHP’de rezidans depremi” başlıklı haberde, Ömer Tuncay Ceylan’la ilgili şu ifadeler yer aldı:

“İlgezdi'nin yalanlayamadığı lüks dairelerle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kalmayı tercih etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu kızı ve özel kalem müdürüne uzanan skandalla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. CHP liderinin avukatları aracılığıyla ilgili haberler konusunda işlem başlatacağı ifade edildi.”

Ömer Tuncay Ceylan’dan iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.