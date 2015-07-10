Zeynep Kılıçdaroğlu, 'Ataşehir'deki daireyi birikimim ve aile desteğiyle aldım' dedi, fiyat vermedi

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi'nin 17 dairesinin bulunduğu Buz Rezidans'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'nun da dairesi olduğu ortaya çıktı. Zeynep Kılıçdaroğlu, tartışılan daireyi kendi birikimi ve ailesinin desteğiyle aldığını söyledi. Dairenin fiyatını açıklamayan Zeynep Kılıçdaroğlu, "Rakamla ilgili polemiğe girmek istemiyorum. Ama belirtilen meblağlar değil kesinlikle" dedi.

2007 yılında Vakıfbank’a giren Zeynep Kılıçdaroğlu bankada hukuk müşaviri olarak görev yapıyordu. Kılıçdaroğlu 29 Ocak 2014’te kuruma istifa mektubunu vermişti.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok, Zeynep Kılıçdaroğlu’na basına yansıyan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile eşi, İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi’nin de dairelerinin bulunduğu Buz Rezidans'taki dairesini sordu.

Söz konusu rezidansta bir dairesinin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Sanki havadan gelmiş gibi yansıtılıyor ama kaynağı belli bir daire” dedi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Ev alınalı yaklaşık 1 sene oluyor. Koşa koşa gidip de yerleşmedim. Zaman zaman bu evi de kullanıyorum ama tam olarak yerleşmedim. Neticede kendi birikimim vardı. Tamamen alın teriyle ve ailemin desteğiyle alınmış bir ev üzerinden algı yaratılmak isteniyor. Çalıp çırpmadık. Sanki böyle ultra lüks bir daire almışım gibi milyon dolarların bahsi geçiyor. Yalan yanlış haberler yazılıyor. İlk haberde evin ablamın eşi üzerinde kayıtlı olduğu gibi bir bilgi verildi. Oysa açık, net kayıtlarda gözüküyor. Rakamla ilgili polemiğe girmek istemiyorum. Ama belirtilen meblağlar değil kesinlikle. Haberlerde daire numarasını bile yanlış yazmışlar oysa kayıtlarda bunlar da mevcut.”

Zeynep Kılıçdaroğlu, Buz Rezidans'taki dairesinin fiyatını açıklamadı.

Kılıçdaroğlu ailesinin mal varlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun mal varlığını da içeren mal bildirimi 2 Mart 2015'te TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kılıçdaroğlu’nun mal varlığı şöyle: