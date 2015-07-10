CHP'li başkan servetini böyle açıkladı: Varlıklıyım

Genel seçimlerde CHP’den İstanbul Milletvekili seçilen Gamze İlgezdi’nin üzerine kayıtlı 12’si Küçükbakkalköy’deki Buz rezidansta 3’ü de ‘Four Winds’ projesinde olmak üzere 15 dairesinin basında yer alması üzerine Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Gamze İlgezdi mal varlığını açıkladı. Battal İlgezdi, sahip oldukları dairelerin belediye başkanlığı dönemi öncesindeki ticaret faaliyetleri ile alındığını belirterek varlıklı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşehir'de belediye başkanı olana kadar bin 400 daire yaptım. Belediye başkanı olduktan sonra Erguvan adlı inşaat şirketimin yönetimini bıraktım. Şirket üzerine 2004’te aldığım kendi mallarım var. Küçükbakkalköy’deki araziyi kat karşılığı bir firmaya verdim. Arsa payı karşılığında 17 daire aldım. Belediyeyle ilgisi yok. Belediye başkanı olmadan önce ticaret yapmak suç mu? Belediye başkanı olduktan sonra 2’sini sattım. Geri kalanı da bağış yoluyla eşime ve kızıma verdim. Her şey yasal. Benim üzerime 4 daire var” diyerek varlıklı olduğunu dile getirdi.

Taşyapı’dan alınan dairelere ilişkin soruya da İlgezdi, “Paramla bir daire aldık. Bir miktar kredi kullandık. Kalanı da Gamze hanımla ortak hesaptan aldık. Toplam 3 milyon 168 bin lira ödedik. İskan sorununu duyduğum andan itibaren de vazgeçtim” yanıtını verdi. Battal ve Gamze İlgezdi ile akrabalarının üzerine kayıtlı toplam 30 daire olduğu iddialarına ise İlgezdi şöyle yanıt verdi:

“Gamze’nin ablası belediyeden yer almamış. Ablasının bizimle alakası yok. Ablasının eşi iş adamı zaten. 600 metrekare bir arsa satın almış. Sahsi almış. Belediyeden devletten almamış. Belediyenin imkanları sağlanmamıştır. Ablamın dairesi varsa beni ilgilendirmez. Burada her şey açık” Çiftin 3 dairesinin bulunduğu “Four Winds”, Emrullah Turanlı’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Taşyapı tarafından yapılmıştı.