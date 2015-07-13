CHP, rezidans iddiaları için savcılıktan araştırma istedi

CHP, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi hakkındaki Ataşehir Buz Rezidans’ta 17 dairesi olduğu yönünde çıkan iddialar üzerine harekete geçti. CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, bugün Battal İlgezdi ile birlikte, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne giderek, basına yansıyan tüm iddiaların adli makamlar nezdinde araştırılması için savcılığa başvuruda bulunacak.

Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre Karayalçın, bugün saat 13.00'de yapacağı resmi başvuruda basına yansıyan tüm iddiaların "suç duyurusu" kabul edilerek, araştırılmasını talep edecek.

CHP kaynakları, Karayalçın'ın bu adımı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yaptığını, Kılıçdaroğlu'nun da kendi kızının daire aldığı hakkındaki iddialar konusunda, "araştırılması" için adliyeye benzer bir başvuruda bulunmasının beklendiğini ifade ettiler.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu da bir dairesi olduğunu doğrulamıştı. Zeynep Kılıçdaroğlu, daireyi kendi birikimi ve ailesinin desteğiyle aldığını söylemiş ancak rakam vermekten kaçınmıştı.