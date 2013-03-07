Batı silah versin, Esed 1 ayda devrilir!

Liberallerin davetlisi olarak Avrupa Parlamentosu 'nda konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO ) Genelkurmay Başkanı Selim İdris, Batılı ülkelerin başlangıçta kendilerine bolca destek sözü verdiğini ama hemen hemen hiç yardımda bulunmadıklarını söyledi.

İdris, AB'nin Suriye'ye uyguladığı silah ambargosunun sadece 'kurbanlara' tatbik edildiğini, buna mukabil Rusya ve İran 'ın Esed rejimini açıktan silahlandırdığını belirtti.

ÖSO Komutanı İdris, Batılı ülkelerden silah yardımı almaları halinde Esed rejmini "bir ay dolmadan" devireceklerini, aksi halde çatışmaların belirsiz bir süre daha devam edeceği, yaşanan insani krizin katlanacağı ve Suriye'nin tamamen enkaza döneceği uyarısında bulundu.

Batılı ülkeler gibi Asya ve Ortadoğu ülkelerinden de silah alamamalarından yakınan İdris, en çok tank ve hava saldırılarına karşı savunma füzelerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

ÖSO Komutanı İdris, Esed rejimini para, militan ve silah sağlayarak 'PKK 'yı Türkiye'ye ve kendilerine karşı kullanmaya çalışmakla' suçladı.

'İngiltere'den askeri teçhizat yardımı'

İngiliz hükümetinin şimdiye kadar yaptığı yardıma ek olarak, Suriye'deki muhaliflere daha fazla 'ölümcül olmayan teçhizat' sağlayacağını ifade eden İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, bunların çelik yelek, zırhlı araç gibi teçhizatları kapsayacağını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye'de olası bir kimyasal silah saldırısını önleyebilecek teknoloji desteğinin de sağlanacağını söyledi

