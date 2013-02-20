T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esed: Başkan olamazsam diş hekimi olurum

Londra'da yayınlanan El Kuds El Arabi Gazetesi'nin haberine göre Esed, Ürdünlü yetkililerle başkent Şam'da yaptığı görüşmede görevinden ayrılmayı düşünmediğini söyledi

20 Şubat 2013 21:04

2014 seçimlerinde tekrar devlet başkanlığına aday olacağını açıklayan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, "Başkan olmazsam Şam'da diş hekimliği yaparak Suriyelilere hizmete devam ederim" dedi.

2014 seçimlerinde tekrar devlet başkanlığına aday olacağını açıklayan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, “Başkan olmazsam diş hekimliği yaparak Suriyelilere hizmete devam ederim” dedi.

Londra'da yayınlanan El Kuds El Arabi Gazetesi'nin haberine göre Esed, Ürdünlü yetkililerle başkent Şam'da yaptığı görüşmede görevinden ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Gelecek yıl gerçekleşecek başkanlık seçimleri için adaylık hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan Esed, “Seçime girmemeye karar versem bile Şam'dan ayrılmayacağım. Burası benim vatanım, ailem ve dostlarım burada” dedi. Şam Üniversitesi'nde ve sonrasında İngiltere 'de tıp eğitimi aldığı bilinen Suriye lideri, ne olursa olsun ülkesine hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, “Başkan olmasam da kendi kliniğimde dişçilik yaparak Suriyelilere hizmet veririm” diye konuştu.

 

'Hayvan değilim'

 

Ülkesinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler için büyük üzüntü duyduğunun altını çizen Esed, “Katliam görüntüleri acı verici. Bazı insanlar benim de etten, kemikten ibaret olduğumu unutuyor. Ben vahşi bir hayvan değilim ve unutmayın ki bir doktorum, ölüm görmek canımı acıtıyor” dedi.

 

Rusya'dan 36 uçak 

 

Bu arada Moskova yönetimi de Şam’a açık desteğini koruyor. Suriye’ye silah sevkıyatını sürdüren Rusya’nın, deniz ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra Yak-130 tipi jetleri Şam’a göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Rusya, Şam'la yaptığı 36 Yak uçağı satış anlaşmasının geçerli olduğunu belirtiyor. Çoğunlukla eğitim amaçlı kullanılan Yak-130'lar, silah yüklendiğinde taarruz uçağı olarak kullanılabiliyor.

 

Baas da ‘Yenilenme' operasyonu

 

Suriye’de 2 yıla yakın zamandır süren isyanın hedefindeki siyasal oluşum olan Suriye Baas Partisi’nin önümüzdeki günlerde yapılacak toplantısında yeniden yapılanmaya gideceği ve 13 kişilik yönetim kurulunu değiştireceği bildirildi.

Lübnan’da yayımlanan es-Sefir gazetesi, Baas’ın önümüzdeki günlerde yapacağı bir toplantıyla yönetim yapısında köklü değişikliklere gideceğini duyurdu. Gazetenin Suriye kaynaklarına dayandırdığı habere göre, partinin mevcut tüm liderleri görevlerini gençlere bırakacak.

Ülkedeki siyasal ve askeri krizin yönetiliş biçimine yönelik eleştirilerle bağlantılı olduğu belirtilen değişimin gerçekleşeceğe ve 1 gün sürmesi beklenen toplantıda Beşşar Esed’in de bir konuşma yapacağı bildirildi.

 

ETİKETLER

esedsuriyebaşkandiş hekimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24