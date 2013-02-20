Esed: Başkan olamazsam diş hekimi olurum

2014 seçimlerinde tekrar devlet başkanlığına aday olacağını açıklayan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, "Başkan olmazsam Şam'da diş hekimliği yaparak Suriyelilere hizmete devam ederim" dedi.

2014 seçimlerinde tekrar devlet başkanlığına aday olacağını açıklayan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, “Başkan olmazsam diş hekimliği yaparak Suriyelilere hizmete devam ederim” dedi.

Londra'da yayınlanan El Kuds El Arabi Gazetesi'nin haberine göre Esed, Ürdünlü yetkililerle başkent Şam'da yaptığı görüşmede görevinden ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Gelecek yıl gerçekleşecek başkanlık seçimleri için adaylık hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan Esed, “Seçime girmemeye karar versem bile Şam'dan ayrılmayacağım. Burası benim vatanım, ailem ve dostlarım burada” dedi. Şam Üniversitesi'nde ve sonrasında İngiltere 'de tıp eğitimi aldığı bilinen Suriye lideri, ne olursa olsun ülkesine hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, “Başkan olmasam da kendi kliniğimde dişçilik yaparak Suriyelilere hizmet veririm” diye konuştu.

'Hayvan değilim'

Ülkesinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler için büyük üzüntü duyduğunun altını çizen Esed, “Katliam görüntüleri acı verici. Bazı insanlar benim de etten, kemikten ibaret olduğumu unutuyor. Ben vahşi bir hayvan değilim ve unutmayın ki bir doktorum, ölüm görmek canımı acıtıyor” dedi.

Rusya'dan 36 uçak

Bu arada Moskova yönetimi de Şam’a açık desteğini koruyor. Suriye’ye silah sevkıyatını sürdüren Rusya’nın, deniz ve hava savunma sistemlerinin yanı sıra Yak-130 tipi jetleri Şam’a göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Rusya, Şam'la yaptığı 36 Yak uçağı satış anlaşmasının geçerli olduğunu belirtiyor. Çoğunlukla eğitim amaçlı kullanılan Yak-130'lar, silah yüklendiğinde taarruz uçağı olarak kullanılabiliyor.

Baas da ‘Yenilenme' operasyonu

Suriye’de 2 yıla yakın zamandır süren isyanın hedefindeki siyasal oluşum olan Suriye Baas Partisi’nin önümüzdeki günlerde yapılacak toplantısında yeniden yapılanmaya gideceği ve 13 kişilik yönetim kurulunu değiştireceği bildirildi.

Lübnan’da yayımlanan es-Sefir gazetesi, Baas’ın önümüzdeki günlerde yapacağı bir toplantıyla yönetim yapısında köklü değişikliklere gideceğini duyurdu. Gazetenin Suriye kaynaklarına dayandırdığı habere göre, partinin mevcut tüm liderleri görevlerini gençlere bırakacak.

Ülkedeki siyasal ve askeri krizin yönetiliş biçimine yönelik eleştirilerle bağlantılı olduğu belirtilen değişimin gerçekleşeceğe ve 1 gün sürmesi beklenen toplantıda Beşşar Esed’in de bir konuşma yapacağı bildirildi.