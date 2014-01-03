Başkan duruma el koydu

4 gündür İstanbul'da olan Ronaldinho'nun menajeri ve ağabeyi Roberto Assis ile yapılan görüşmelerde bir sonuç alınamayınca, ABD'de bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, duruma el koydu.

İkinci başkan Ahmet Nur Çebi ve Genel Sekreter Metin Albayrak tarafından yapılan görüşmelerde herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Roberto Assis'in 6,5 milyon Euro'da diretmesi transferi tıkanma noktasına getirdi. Bugün akşam saatlerine kadar her iki taraf da birbirleriyle telefon trafiği yaşadı. Menajer, Beşiktaş yönetiminin tüm ısrarlarına rağmen ücrette hiçbir indirime gitmeyeceğini, kabul etmedikleri durumunda da yarın Brezilya'ya döneceğini söyledi.

'2 gün daha beklet, bu işi çözeceğim'

Yaşanan bu gelişmelerden de Başkan Fikret Orman haberdar edildi. Yeni yıl tatili için ABD'de bulunan Orman, Ronaldinho transferinde aracı olarak görevlendirdikleri menajer Ayhan Yeşilbaş'ı arayıp, "Pazar günü Türkiye'ye dönüyorum. O güne kadar Roberto'yu İstanbul'da beklet. Geldiğimde bizzat kendim görüşeceğim ve bu işi çözeceğim" diyerek, Roberto'nun 2 gün daha Türkiye'de kalmasını istedi.