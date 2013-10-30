Beşiktaş'ı Ronaldinho heyecanı sardı

Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho'nun eylül ayında sağ baldırında 3. derece yırtık tespit edilen ve 3 ay boyunca sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı. Ancak yıldız oyuncunun beklenenden daha kısa sürede iyileşeceğinin belirtilmesi Kartal’ın transfer planlarını değiştirdi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Sambacı’nın takımı Atletico Mineiro ile birlikte aralık ayında Fas’ta yapılacak FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda forma giyeceği ifade edildi. Atletico Mineiro’nun antrenörü Cuca da, “Ronaldinho’nun şampiyonada yer almasını istiyoruz, fakat yavaş yavaş oynayacak. 3 aylık bir periyot verildi ve sadece 1 ay geçti. Aceleye gerek olmayan bir durumdayız. Küçük adımlarla, risk almadan ilerlemeliyiz.” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun devre arasına kadar eski gücünü yakalayacak olmasının sonucunda Siyah-Beyazlı takımın transfer için yeniden çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise son yaptığı açıklamada Ronaldinho’nun sakatlığının kendilerini endişelendirdiğini dile getirerek, “Beşiktaş’a güç katacak, profesyonel, bizi daha ileriye taşıyacak oyuncular almak istiyoruz. Ronaldinho ile bizzat İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi ilgileniyor. Şu anda bir şey yok. Zaten oyuncunun sakatlığı gündemde ama ilgi alanımızda.” sözlerini kullanmıştı. Diğer yandan Beşiktaş’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Ronaldinho’nun ağabeyi ve menajeri Assis’in bugün İstanbul’a gelerek Ahmet Nur Çebi ile transfer görüşmelerinde bulunacağı ileri sürüldü.