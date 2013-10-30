T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ı Ronaldinho heyecanı sardı

Beşiktaş’ın devre arasında renklerine bağlamak istediği Ronaldinho konusunda Brezilya’da sıcak günler yaşanıyor

30 Ekim 2013 12:13

Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldinho'nun eylül ayında sağ baldırında 3. derece yırtık tespit edilen ve 3 ay boyunca sahalardan uzak kalabileceği açıklanmıştı. Ancak yıldız oyuncunun beklenenden daha kısa sürede iyileşeceğinin belirtilmesi Kartal’ın transfer planlarını değiştirdi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Sambacı’nın takımı Atletico Mineiro ile birlikte aralık ayında Fas’ta yapılacak FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda forma giyeceği ifade edildi. Atletico Mineiro’nun antrenörü Cuca da, “Ronaldinho’nun şampiyonada yer almasını istiyoruz, fakat yavaş yavaş oynayacak. 3 aylık bir periyot verildi ve sadece 1 ay geçti. Aceleye gerek olmayan bir durumdayız. Küçük adımlarla, risk almadan ilerlemeliyiz.” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun devre arasına kadar eski gücünü yakalayacak olmasının sonucunda Siyah-Beyazlı takımın transfer için yeniden çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise son yaptığı açıklamada Ronaldinho’nun sakatlığının kendilerini endişelendirdiğini dile getirerek, “Beşiktaş’a güç katacak, profesyonel, bizi daha ileriye taşıyacak oyuncular almak istiyoruz. Ronaldinho ile bizzat İkinci Başkanımız Ahmet Nur Çebi ilgileniyor. Şu anda bir şey yok. Zaten oyuncunun sakatlığı gündemde ama ilgi alanımızda.” sözlerini kullanmıştı. Diğer yandan Beşiktaş’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Ronaldinho’nun ağabeyi ve menajeri Assis’in bugün İstanbul’a gelerek Ahmet Nur Çebi ile transfer görüşmelerinde bulunacağı ileri sürüldü.

 

ETİKETLER

ronaldinhobrezilyabeşiktaşsakatlıktransferiyileşmebasınfikret orman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24