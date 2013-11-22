Kartal, Ronaldinho'ya resmi teklif götürdü!

Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Ronaldinho'nun transferi için resmen harekete geçti.

Kulüp menajerleri Ayhan Yeşilbaş ve Furkan Şenol'un Ronaldinho ile görüşmesi sırasında çekilen fotoğraf da basına dağıtıldı.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, iki menajer sezon sonunda Atletico Mineiro ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ın teklifini götürdü. Kartal, tecrübeli yıldıza yıllık 3 milyon Euro garanti ve 25 bin Euro da maç başı ücret önerdi. Bunlara ek olarak futbolcuya eğer Beşiktaş sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne giderse 1 milyon Euro, Avrupa Ligi vizesi alırsa da 500 bin Euro bonus ödenecek. Öte yandan Ronaldinho odaklı yapılacak olan sponsorluk anlaşmalarından tarafların karşılıklı pay alması da pazarlık konusu. Vatan Gazetesi'nin haberine göre, iki menajer sezon sonunda Atletico Mineiro ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş'ın teklifini götürdü. Kartal, tecrübeli yıldıza yıllık 3 milyon Euro garanti ve 25 bin Euro da maç başı ücret önerdi. Bunlara ek olarak futbolcuya eğer Beşiktaş sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne giderse 1 milyon Euro, Avrupa Ligi vizesi alırsa da 500 bin Euro bonus ödenecek. Öte yandan Ronaldinho odaklı yapılacak olan sponsorluk anlaşmalarından tarafların karşılıklı pay alması da pazarlık konusu.

Ayrıca Ayhan Yeşilbaş ve Furkan Şenol'un yanı sıra sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan ve kendisini 11-21 Aralık tarihlerinde Fas'ta düzenlenecek Dünya Kulüpler Şampiyonası'na hazırlayan Ronaldinho'nun raporlarını incelemek üzere bir de doktor gitti. 4 gündür Brezilya'da olan bu üçlü görüşmeleri tamamladıktan sonra bugün İstanbul'a dönecek.